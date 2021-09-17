Чемпионка мира Анна Щербакова удивила красноярцев переменами: сравните два фото!

Анна Щербакова. Сентябрь 2021 года. Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Церемония открытия соревнований была посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Зрителям представили номера фигуристов, символизирующие выход человека в космическое пространство и встречу со звездами и планетами Солнечной системы. Для «космического» Красноярска вполне объяснимая концепция! Радует и то, что в городе достаточно фигуристов разного возраста, чтобы подготовить такое выступление.

Церемонию открытия посвятили космосу! Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Но, конечно же, кульминацией торжественного открытия стало выступление чемпионки мира в женском одиночном катании Анны Щербаковой. Анна- трехкратная чемпионка России, и один такой титул она выиграла именно в Красноярске!

Анна Щербакова. Декабрь 2019 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Я очень рада снова вернуться на красноярский лёд, здесь меня всегда очень тепло встречают, тем более в прошлый раз я выиграла в этом городе чемпионат России, – рассказала Анна Щербакова после выступления. – Мне очень нравится «Кристалл арена»: здесь прекрасный лед, и я очень рада, что сегодня здесь есть зрители, ведь поддержка для спортсменов очень важна».

Напомним, в декабре 2019 года в короткой программе Анна показала четыре тройных прыжка, а в произвольной 11 прыжков разной степени сложности! Тогда главные фаворитки чемпионата включили в свои произвольные программы 6-7 тройных прыжков, а четверные заявили только Александра Трусова и Анна Щербакова.

Сейчас они обе входят в мировую элиту фигурного катания, а на красноярский лед выходят те, кто скоро станет новыми звездами.

«Теперь своё мастерство на сибирской земле покажут юные фигуристы из 28 государств, будет разыграно четыре комплекта наград. Для кого-то из участников эти соревнования станут трамплином к мировой славе», -сказл на открытии Гран При губернатор Красноярского края Александр Усс.

Гимнасткам после выступления пришлось убегать босиком по льду. Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Напомним, четвертый этап ISU Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров проходит с 16 по 18 сентября. Расписание соревнований опубликовано на сайте ensib.ru. Билеты в продаже на официальном сайте билетного оператора krs.kassir.ru