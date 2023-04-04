В красноярском креативном пространстве «Индустрия» открылась новая экспозиция товаров

«Индустрия» расположена в самом центре города, имеет свободный доступ, здесь проходит много мероприятий. Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

В Красноярске в креативном пространстве «Индустрия» запустили новую экспозицию товаров местных мастеров. Напомним, в декабре 2022 году для поддержки бизнеса в крае, продвижения локальных брендов и их продукции Сибирский институт развития креативных индустрий открыл пространство «Индустрия». Оно является частью креативного кластера «Квадрат», располагается по адресу улица Ады Лебедевой, 93в. В ближайшие три месяца здесь можно будет купить дизайнерскую мебель, декор, повседневную и нарядную одежду, кроссовки ручной работы, украшения из бетона, бронзы и окаменелостей древних животных, керамические изделия, сувениры народов Севера, блокноты, свечи, посуду. И все эти изделия изготовлены исключительно мастерами Красноярского края – из Красноярска, а также из Березовского, Канского, Мотыгинского районов края.

- Креативное пространство с шоурумом товаров – это мера государственной поддержки, которая направлена на продвижение и популяризацию креативных предпринимателей края, - говорит Александр Черников, директор Сибирского института развития креативных индустрий. - Резиденты, которые здесь выставляются, получают возможность офлайн-продаж. Для многих – это первый подобный опыт, для других – это расширение сети продаж. Мы стремимся вовлечь как можно больше креаторов в эту деятельность, поддержать как можно больше сибирских брендов. Именно поэтому регулярно меняем экспозицию. К тому же, так мы повышаем спрос. Чем разнообразнее линейки товаров, тем больше посетителей найдут что-то для себя. А одна из главных задач пространства – формирование моды на покупку у местных производителей.

Стать резидентом пространства предприниматели могут на конкурсной основе. Ассортимент обновляется один раз в квартал.

Пространство для людей, которые хотят все пощупать, прежде чем приобрести. Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

В новой экспозиции представлены товары более 25 новых брендов. Среди них - сувениры эвенкийского бренда Haivalam, вязаная одежда из натуральных материалов NITI NITI, керамика от мастерской «Сeramic Tales», авторские бронзовые украшения Айка Варданяна, зеркала бренда Shkuratova_ART и многое другое.

- Для людей, которые хотят все пощупать, прежде чем приобрести, очень важно чтобы изделия были выставлены, - считает Екатерина Яковлева, создатель бренда Алоэ Каланхое, резидент креативного пространства «Индустрия». - И «Индустрия» для этого отлично подходит – расположена в самом центре города, свободный доступ, много мероприятий. Можно совместить не только ознакомление с товаром и покупку, но и просто потусить. Пространство очень красивое и действительно креативное!

«Индустрия» работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Кстати, в продаже еще остались товары из первой экспозиции, производители которых снова прошли конкурсный отбор: Zastrug furniture, Mana Fabric, макетная мастерская M3D, Дон Бетон, Nastino, brevno и другие. Кроме того, приобрести продукцию, в том числе и ту, которая ушла из офлайн-пространства, можно в онлайн-шоуруме.

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