Фото: Мария ЛЕНЦ

Чемпионат России стартует 22 декабря, а сегодня – день сбора участников. Несколько московских рейсов доставили спортсменов и тренеров. Встреча в аэропорту была скромной. Торжество отменили из-за гриппа – безопасность спортсменов важнее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Знаменитых и начинающих фигуристов ждали только волонтеры и корреспонденты «Комсомолки». Всех прибывших провожали в автобусы с символикой соревнований. Например, команда Светланы Соколовской в полном составе (Кондратюк, Трусова, Самоделкина, Самарин) села в автобус вместе со всеми и поехала в гостиницу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечерним рейсом из Москвы прибыли еще 40 человек – пары, танцевальные дуэты, одиночники, тренеры, среди которых и знаменитый Александр Жулин, чемпион Европы и мира, призер двух Олимпиад, тренер олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Романа Костомарова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех их волонтеры проводили в автобусы, однако отправление задержали. Поскольку из самолета не вышли еще трое: Камила Валиева, ее мама Алсу Валиева и тренер спортсменки, предположительно Сергей Дудаков. Их ждали до последнего. Автобусы отправились из аэропорта только когда в зал прилета вышел экипаж. Стало понятно, что Валиеву вывели через другой вход и увезли в Красноярск отдельно от других спортсменов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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