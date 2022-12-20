Фото: Мария ЛЕНЦ

Чемпионат начнется 22 декабря, а сегодня весь день в аэропорту встречают самолеты с фигуристами, тренерами и судьями. Мы приехали к утреннему московскому рейсу, на котором прилетела вся команда тренера Светланы Соколовской: Александр Самарин, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк и «новенькая», Александра Трусова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Команда Соколовской на этом Чемпионате России поборется с конкурентами!

Марк Кондратюк и Светлана Соколовская Фото: Мария ЛЕНЦ

А пока только первые шаги на красноярской земле. Встреча очень скромная: в последний момент из-за гриппа отменили торжество с участием юных спортсменов и артистов. Звезд фигурного катания ждут только волонтеры с табличкой и корреспонденты «Комсомолки», давшие обещание организаторам соревнований не задавать никаких вопросов: спортсмены устали после ночного перелета, девушки без причесок и макияжа.

Слева направо: Александра Трусова, Софья Самоделкина и тренер Светлана Соколовская Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигуристы долго ждали багаж, вышли в числе последних пассажиров.

Марк Кондратюк и Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

Светлана Владимировна со слоником в руках, спортсмены катят свои чемоданы с коньками и костюмами. Причем, у Трусовой и Кондратюка три чемодана на двоих. И на этот раз Саша без собачки!

Светлана Соколовская Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, ровно три года назад она прилетела на Чемпионат России в Красноярск со своей любимой Тиной и коротала время в зале ожидания в компании с подругами по команде Этери Тутберидзе Анной Щербаковой и Аленой Косторной. Тогда они все трое уехали из Красноярска с медалями. Саша – с бронзовой.

Марк Кондратюк, Александра Трусова и Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас все изменилось, и собачки нет, и команда другая, и подруги не участвуют, зато есть любимый человек, за которого Саша будет болеть на этих соревнований. Напомним, Марк Кондратюк – действующий чемпиона России, олимпийский чемпион в командном турнире, чемпион Европы Красноярцы придут болеть за лучших фигуристов страны 22-25 декабря. Полное расписание соревнований здесь.

«Виктория Васильева и Роман Запорожец катаются вместе всего год, но технический набор сильный. Ребята и лутц тройной прыгают, и флип, и касады 3–3. Опыта еще мало, но будем набирать», сказал о них тренер Артур Дмитриев-старший. Фото: Мария ЛЕНЦ

Команда Светланы Соколовской прибыла в Красноярске утром 20 декабря 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

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