В Красноярском крае в Туру прибыл новый вертолет Ми-8. Фото: krskstate

На днях в аэропорт поселка Туры поступил вертолет Ми-8. Это уже пятый по счету вертолет из тех десяти, который что край получит до 2027 года в рамках краевой программы реновации вертолетного парка. Уже в скором времени воздушное судно совершит свой первый регулярный рейс.

Обновление авиапарка «КрасАвиа» проводится с 2021 года. Новая техника распределяется по северным территориям, она предназначена для того, чтобы выполнять социально значимые перевозки. По заказу авиакомпании вертолеты оснащают дополнительными топливными баками. Понятно почему – из-за тех расстояний, на которые им приходится летать. При этом баки устанавливают снаружи, чтобы внутри не уменьшать объем салона. Внутри можно разместить до 22 пассажиров или 4000 кг груза. Конечно же, вертолеты выкрашены в фирменные цвета авиакомпании.

Добавим, что ранее в парк «КрасАвиа» уже поступили два самолета ATR-72 и пять ATR-42. Есть договоренность на поставку десяти самолетов ЛМС-901 «Байкал» (это альтернативы АН-2 и вертолетам). А на КЭФ-2023 подписано соглашение о намерении приобрести 20 судов ТВРС-44 «Ладога». Ими заменять устаревшие АН-24 и АН-26.

- Вертолет для северной территории – это жизнь! С его помощью мы доставляем пассажиров, продукты питания, почту до труднодоступных поселков, обслуживаем становища местных промыслов, санитарные рейсы, решаем задачи в чрезвычайных ситуациях. Это единственный всесезонный, всепогодный способ добраться до отдаленных поселений, - прокомментировал Андрей Егоров, генеральный директор АО «КрасАвиа».