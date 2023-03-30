В Красноярске загорелась крыша центрального входа в ТРЦ «Планета»

В Красноярске к ТРЦ «Планета» подъехали 24 пожарные машины Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 30 марта к крупнейшему торгово-развлекательному центру Красноярска подъехали более двадцати машин МЧС. Как передают в ведомстве, поступило сообщение о возгорании крыши центрального входа.

Фото: скриншот с сайта cam.krk.ru

Звонок в МЧС поступил в 10:31 час. Сообщалось, что у центрального входа в «Планету». Оказалось, что в одном из кафе произошел перекал печи, после чего произошло возгорание в трубе. К ТРЦ сразу подъехали несколько пожарных машин. В пресс-службе ведомства «КП-Красноярск» сообщили, что в общей сложности прибыли 24 единицы техники и 57 человек.

Внутри здания дыма не было, эвакуации посетителей и работников «Планеты» не потребовалась. Сейчас специалисты продолжают проверку.

Инцидент прокомментировали и в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса:

- В 10:22 в ТРЦ «Планета» произошло задымление в дымоходах ресторана «Хочу Пури». Службой охраны и эксплуатации было проведено обследование и локализация задымления. Угроз для гостей не было обнаружено, эвакуация в ТРЦ не проводилась. Для проверки кровли на объект прибыла пожарная служба. Никто из гостей или сотрудников торгового центра не пострадал. ТРЦ «Планета» работает в обычном режиме.