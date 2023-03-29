«Выздоравливай, бородатик!»: в Красноярске ветеринары помогли агаме избавиться от паразитов. Фото: ветклиника "Лимпопо"

В Красноярске ветеринарам удалось вылечить экзотическую ящерицу от паразитоза. Об этом в своих соцсетях рассказала ветклиника «Лимпопо».

На прием в клинику попала бородатая агама. Рептилия для сибирских широт крайне экзотическая. В природе эти ящерицы живут исключительно на восточном побережье Австралии в полупустынях.

Фото: ветклиника "Лимпопо"

Хозяева пожаловались, что необычное животное совсем перестало есть и выглядит вяло. К таким рептилиям подход нужен тонкий, сама она маленькая и людям доверяет не особо. Ветеринары предположили, что агама подхватила паразитоз.

С помощью специального зонда ящерке помогли опорожниться. Результат в итоге оказался положительным. Агаму подлечили, и сейчас она с аппетитом уплетает своих любимых сверчков:

- Выздоравливай, бородатик, - с таким пожеланием ветеринары клиники вернули ящерицу владельцам.