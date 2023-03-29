Жительница Красноярска устроила фотосессию в купальнике и с надувным фламинго в луже посреди города

Анастасия зарядила всех прохожих хорошим настроением Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске – самая настоящая весна, наконец, пришло долгожданное потепление, которого все так долго ждали. 29 марта за окном +17 градусов. Теплая погода заставляет горожан выбираться на улицы города и… удивлять всех необычными перформансами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из таких попал в кадр нашего фотокорреспондента Марии Ленц. Она сфотографировала девушек, устроивших фотосессию в купальнике посреди города. Локация – большущая лужа из растаявшего снего возле микрорайона «Тихие Зори». Атрибутика – ярко-розовый надувной фламинго и много веселья.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Тепло – как на Белё, - комментирует девушка в купальнике Анастасия.

Известно, что идея пришла совершенно случайно, красноярка увидела лужу, вспомнила про фламинго и вуаля - перешла к осуществлению.

Прохожие реагировали очень позитивно - махали ручками, снимали на телефон и улыбались. Анастасия сумела зарядить всех хорошим настроением.

Красноярцы снимали необычный перформанс на телефоны Фото: Мария ЛЕНЦ

Фотографии и правда получились довольно колоритными – красивая девушка с эффектной фигуркой верхом на розовом фламинго… Ну а то, что фоном выступает красноярская лужа - так на море все так смогут, а вы попробуйте в сибирских экстремальных условиях зарядиться позитивом.