Елизавета и Герман Фото: Мария ЛЕНЦ

Как говорил персонаж одной книги: «Ты жив по-настоящему до тех пор, пока у тебя есть в запасе хорошая история и кто-то, кому ее можно рассказать». У нас для вас очередная история про увлеченных людей, которые своим проектом заразили многих – и сельчан, и горожан. А началось наше знакомство с приглашения посетить фотовыставку. Возможно, оно и затерялось бы в бесконечном потоке электронных писем. Но привлекло внимание необычное название выставки: «Грустит село по городу, а город по селу». Это же наша тема, как раз для итогового за 2022 год номера!

В ноябре выставка работала в аграрном университете, а с 5 до 25 декабря фотографии выставляются в городской библиотеке Минусинска.

Герман Горбель рядом с портретом Сергея Посохина – одного из самых старейших жителей села Фото: Мария ЛЕНЦ

Случайность и судьба

Елизавета Говорова и Герман Горбель. Авторы проекта-победителя конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Она из Иркутской области, он – с Камчатки, жили в Новосибирске.

– Сами мы горожане, у нас трое детей – старшей 12 лет, средней – 11, младшей – 7, – рассказывает о своей семье Герман. – Жили в городе, развивались, занимались своим проектом – славянским домом «Баня Жихарка»: оздоровительные программы, мастер-классы для жителей города. Специально приглашали мастеров из деревень, которые знакомили людей с исконно русскими промыслами – роспись матрешки, изготовление кукол-оберегов. И знаете, люди так увлеченно этим занимались, даже взрослые мужики, осваивали новые для них навыки.

– Удивительно, как соприкосновение с народной культурой меняет человека: он узнает что-то новое, пробует сделать сам, – подхватывает Елизавета. – И мы стали подтягивать деревенских мастеров, предоставлять им свою площадку, чтобы они имели возможность показать свое мастерство.

В центре фотографии – портрет Веры, дочери Германа и Елизаветы. Автор портрета Олег Брагин Фото: Мария ЛЕНЦ

Семья постоянно ездила в экспедиции по России, искала уникальные места и таких же людей: Бурятия, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Подмосковье…

– Семь лет назад – 5 октября 2015 года – нашли село Таяты, – Герман так точно называет дату, что становится ясно, это место действительно им дорого. – Случайность и судьба: колесили по Красноярскому краю, надо возвращаться в Новосибирск, а тут еще машина сломалась… Но я уговорил супругу заехать в село… неподалеку. Всего-то 600 километров. Такая вот жизненная развилка!

Отправились в Таяты – река, горы, тайга, земля, покосы… Можно сказать, что выбрали это место сердцем. Оставили заявку как многодетная семья, получили земельный участок, построили дом. Как люди творческие, увлеченные и здесь не смогли сидеть сложа руки. Обустроили в Таятах этнографический музей. А в июле 2022 года приняли участие в организации экомузыкального фестиваля «Таежная Рапсодия».

Олег Брагин: «Таяты – деревня староверская, просто так человека не сфотографируешь. Надо разговорить, спросить разрешения… На этом портрете – звонарь Аркадий из села Таяты, когда-то был авиаконструктором» Фото: Мария ЛЕНЦ

– Организовывали силами жителей, без административного ресурса, – говорит Герман. – На фестиваль приехало человек 300, для села это много. Мероприятие получилось масштабным: ездили по берегам реки Казыр, ставили информационные таблички с юмором «Природа в мусоре не нуждается», «Хочешь выбросить? Забери с собой!». Общались, проводили мастер-классы, устраивали концерты.

Культурно-туристическое взаимодействие

Идея принять участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив возникла весной этого года, документы подали в июне. И выиграли!

– Уникальное сибирское село Таяты не один век служило местом силы для староверов, местом вдохновения для писателей и кинематографистов. Сейчас оно может стать местом перезагрузки для профессиональных художников, поэтов, фотографов и других творческих людей, – уверены наши герои. – Мы разработали культурный туристический маршрут «Вдохновение Таятами». С одной стороны – первозданный таежный ландшафт, погружение в быт, обычаи, ремесла, общение с таятцами, сохранившими культурный код. С другой – обмен опытом и творческим продуктом.

Вячеслав Давыденко с одной из своих работ – мастерская семьи Якимцовых, где делают деревянные развивающие игрушки Фото: Мария ЛЕНЦ

Первыми по маршруту отправились красноярские фотохудожники: побывали в Доме-музее сельского быта и ремесла, провели творческие встречи и мастер-классы с сельчанами. Ну а результатом поездки стала большая выставка «Грустит село по городу, а город по селу», где за каждой фотографией – человек, его история, настроение, опыт.

– Благодаря гранту мы завершили обустройство музея. Сейчас доделываем гостевой дом. Планируем реализовать проект, связанный с туризмом: возможно, это будут йога-туры, гастротуры, – делятся планами ребята. – Есть интересная форма взаимодействия города и села – такая культурно-туристическая: горожане приезжают в село и дают свои мастер-классы, как, например, это сделали красноярские фотографы. Творческие люди погружаются в уникальную деревенскую жизнь, а сельчане, особенно дети, учатся у профессионалов. Это не просто сельский туризм – горожане приехали, отдохнули и уехали. А именно взаимодействие села и города, обмен опытом, знаниями и впечатлениями. И знаете, такое общение стирает все границы, делает людей ближе друг другу и душевно обогащает.