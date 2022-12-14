Жизнь с комфортом: как изменить малые города и поселки

Дороги местного значения - самые востребованные объекты в МКПР. Фото: Министерство экономики и регионального развития Красноярского края

Рассказываем, как он помогает росту локальной экономики и благоустройству наших районов.

Наш край – огромный, второй по площади в России. На его территории 544 муниципальных образования – городов, муниципальных округов и районов, в которых более 1700 населенных пунктов. Несколько лет назад Универсиада-2019 помогла сделать Красноярск более красивым, уютным, привести его к высоким стандартам благоустройства. Вспомните, например, как изменился облик города, когда стал работать новый архитектурно-художественный регламент и с фасадов домов убрали рекламные вывески, или сколько появилось новых общественных пространств для прогулок и отдыха. Поэтому сразу после завершения Универсиады губернатор Александр Усс поставил задачу – сделать малые города и поселки края комфортными для жизни.

Партнерство бизнеса и власти

В 2020 году в крае появился новый инструмент – муниципальные комплексные проекты развития, или МКПР. Они позволяют обустраивать села и малые города и развивать локальную экономику на местах, что не менее важно, чем привлекать в край крупные инвестиции.

Министр экономики и регионального развития Анна Гарнец объясняет, как работает МКПР, сравнивая плановую и рыночную экономику:

– Более 70 лет страна жила при плановой экономике. Тогда при строительстве любого предприятия сразу же проектировали рядом дороги, детсады, школы и другие объекты для работников. Сейчас мы живем при рыночной экономике, когда бизнес сам решает, где и сколько он будет вкладывать в собственное производство. Как правило, это происходит на месте бывших советских площадок, но уже есть масса примеров, когда производство предприниматели развивают с нуля. Но проблема в том, что строительство социальных, нужных для работников объектов не успевает за планами предпринимателей. Для устранения этого дисбаланса и задуманы муниципальные комплексные проекты развития – то есть государство планирует объекты там, где есть развитие. Главное – делает это вовремя, не дожидаясь наплыва работников на предприятия и вследствие этого возникающего дефицита инфраструктуры.

Комплексный проект развития можно назвать вариантом партнерства частного бизнеса и органов власти. Если местные власти заинтересованы, чтобы бизнес развивал и укрупнял свое производство, то краевая власть обеспечивает населенные пункты, где живут и работают сотрудники предприятий, качественными дорогами, коммунальными услугами, доступной образовательной и культурной средой.

Детсады, клубы, ремонт сетей

В августе 2020-2022 года в селе Маринино Курагинского района открылся культурный-спортивный центр. Фото: Министерство экономики и регионального развития Красноярского края

При реализации таких проектов соотношение государственных и частных средств составляет 1:3. То есть край вкладывает 1 рубль бюджетных средств в ремонт или строительство дорог, детсадов, сельских клубов и других социальных объектов там, где бизнес вкладывает в собственное развитие 3 рубля. Это стандартный минимум. Но в некоторых территориях на рубль краевых средств приходится и по 10, и по 12 рублей частных инвестиций. При этом объем краевых средств на один МКПР не должен превышать 200 млн рублей. Проекты развития разрабатывают сами местные администрации, затем главы территорий защищают их на краевом Совете по развитию местного самоуправления.

Сейчас в крае реализуется 16 МКПР – в Ужуре и Канске, Шарыповском и Пировском муниципальных округах, Балахтинском, Краснотуранском, Канском Шушенском и других районах. Они включают около 40 частных инвестпроектов на общую сумму 20,7 млрд рублей. В основном это проекты сферы сельхозпроизводства и лесопереработки, которые обеспечат работой более 5 тысяч человек.

В краевом финансировании этих МКПР нуждаются 66 объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры на общую сумму более 2 млрд рублей.

На большей части объектов совсем скоро завершатся работы. В их числе ремонт 15 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 21 км, семи детских садов и школ, трех учреждений культуры.

А в августе 2022 года в селе Маринино Курагинского района открылся культурно-спортивный центр, где есть залы для разных занятий – от спортивных до хореографических. Также в этом году куплено коммунальное оборудование и ремонтируются водопроводные сети в Ужуре, станции очистки воды в Приморске, Балахте, в селах Троица, Кириково и деревне Усковское.

Успешные примеры

Пилотным проектом МКПР стал проект развития в Шушенском районе «Ильичево-Синеборск». Именно его первым утвердил губернатор Александр Усс. Край выделил средства на ремонт дорог, детсадов, школ и комбината питания в Шушенском, Ильичеве и Синеборске.

Другой успешный пример – проект Шарыповского муниципального округа «Холмогорское». Объем частных инвестиций составляет 173,30 млн рублей. Инвестиционное ядро МКПР составляют абсолютно разные компании. Это и строительство убойного цеха с переработкой мяса и отходов мясной и рыбной продукции, это и создание откормочной площадки на 150 голов молодняка герефордской породы возле села Ажинское, и строительство откормочной площадки на 400 голов молодняка герефордской породы возле села Темра, а также развитие овцеводческого хозяйства вблизи в селе Ажинское.

Государство в этот проект вложило 50,1 млн рублей. На эти деньги в 2021 году капитально отремонтировали три автомобильные дороги, причем одну из них с устройством водопропускных труб через реку Темра. А в 2022 году капитально отремонтировали автомобильные дороги в селе Ажинское.

Глава Шарыповского муниципального округа Геннадий Качаев уверен, что на этом благоустройство территорий не остановится.

– Жители, увидев, что им идут навстречу, что отношение власти к их начинаниям положительное, дают ответную реакцию: благоустраивают и украшают свои населенные пункты, – говорит Геннадий Викторович. – Вокруг создается комфортная, цивилизованная среда. Появляются новые предприниматели, и уже сегодня на территории реализации МКПР сформирована новая площадка по развитию нескольких направлений бизнеса. Мы считаем, что МКПР – это одна из самых эффективных форм развития территории, дающая толчок экономике, бизнесу и улучшения условий жизни на селе.

Как отмечают в министерстве экономики края, МКПР – это лишь один из механизмов развития территорий. В крае действует множество других программ – по развитию образования, культуры, спорта, транспорта и так далее. Это означает, что по другим программам также строятся поликлиники, дороги, детсады и многое другое, но их появление, как правило, вызвано уже назревшей необходимостью. А муниципальные комплексные проекты развития – это дорога в будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края

Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края:

– МКПР – это двусторонний подход к развитию территорий со стороны государства и со стороны предприятий. Бизнес, инвестируя в собственное производство, формирует своего рода мультипликативный эффект от вложений за счет того, что создает рабочие места, платит зарплату и тем самым увеличивает денежный оборот на территории. Государство же со своей стороны решает проблемы муниципалитетов. Задача краевой власти – помочь органам местного самоуправления привести в надлежащее состояние объекты, которые нужны жителям – работникам тех самых малых предприятий. Чаще всего требуется построить или отремонтировать дороги и уличное освещение, автобусные остановки, тротуары, школы и детсады, сельские клубы и спортивные залы, площадки. Таким образом, инвестиционное развитие или ремонт инфраструктуры возможны сами по себе, но комплексное развитие населенных пунктов невозможно без инвестиций.