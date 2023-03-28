Малышей Канска приглашают принять участие в семейном празднике здоровья «Карапузы, на старт!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в десяти городах Енисейской Сибири состоится фестиваль «Столица здоровья», организованный красноярским филиалом медиагруппы «Комсомольская правда» и компанией «Губернские аптеки».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В «Столице здоровья» будут площадки и важные темы для разных возрастов, в том числе для самых юных горожан. В каждом городе фестиваля состоится фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!». Его девиз – «Расти здоровым, малыш!».

Семейный праздник состоится 15 апреля, в субботу, в Доме спорта «Текстильщик» по адресу: ул. 40 лет Октября, 33.

Вести здоровый образ жизни нужно с пеленок! Организаторы приглашают карапузов Канска от 8 месяцев до 4,5 года.

На празднике будут фотоуголки, развлекательные и познавательные площадки, локации, посвященные здоровью и красоте.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главное событие праздника – старты для карапузов. Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию от 8 до 26 метров: протяженность зависит от возраста.

В этих стартах победителей нет, все дети получат фирменные сувениры и дипломы. Организаторы предлагают участникам создать праздничный образ карапузам или всей семье - прийти в костюмах. Фото для вдохновения здесь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тема для образов – здоровый образ жизни, витамины, овощи и фрукты – любое творчество приветствуется. Победители будут выбраны зрительским голосованием в каждой возрастной группе.

Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» стартовала 28 марта 2023 года и продлится до полного комплектования групп. Количество место ограничено.

Для регистрации отправьте письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в теме письма напишите «Карапузы, на старт!». В письме укажите город, имя, фамилию и дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон.

Работа развлекательных площадок с 9.30.

Торжественное открытие праздника в 10.00.

Вход на мероприятие для зарегистрированных участников – свободный.

Все подробности о «Карапузах, на старт!» в вопросах и ответах здесь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, краевого Центра развития семенных форм воспитания, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, автоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Канска, Дома спорта «Текстильщик», Центральной библиотечной системы г. Канска, Центра семьи «Канский», Комплексного центра социального обслуживания населения «Восточный», Канского педагогического колледжа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вопросы о фестивале можно отправлять на почту office.kraskp@phkp.ru.