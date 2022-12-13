В Центральном районе Красноярска открылись елочные базары. Фото: пресс-служба администрации города

В Центральном районе Красноярска открылись елочные базары. Администрация района отвела три места, где предприниматели, официально оформившие разрешение на заготовку и реализацию новогодних елей, могут представить свой товар. Первые две точки – на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики, на улице Обороны за мостом через Качу. На днях откроется и точка на Шахтеров, 51.

Требования к предпринимателям: они должны оформить торговое место, держать его в чистоте, вывозить оставшийся от деревьев мусор. Продажа продлится до 31 декабря, после продавцы обязаны все за собой убрать, чтобы следа не осталось. Кстати, ели можно купить круглосуточно. И.о. руководителя администрации Центрального района Евгений Трофимов отметил, что предприниматели в основном придерживаются этих требований.

Естественный вопрос: а если не разберут все елки, если останутся (а они останутся наверняка – по опыту прошлых лет). Их можно будет передать, например, в зоопарк, животным.