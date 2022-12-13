«Узнали об этом из новостей!»: красноярские воспитательницы детсада, спасшие малышей во время стрельбы, награждены медалями «За отвагу»

Слева направо: Евгения Толстая, Ирина Шабанова, Наталья Стус Фото: Мария ЛЕНЦ

13 декабря стало известно о награждении медалью «За отвагу» трех красноярских воспитательниц: Ирину Шабанову, Наталью Стус и Евгению Толстую, которые спасли 17 детей от пришедшей с ружьем в детсад Полины Дворкиной. Соответствующий указ президента был опубликован на сайте правовой информации. Однако сами героини о собственном награждении узнали практически последними:

- Мы узнали о том, что нас приставили к награде сегодня утром из новостей. Знакомые звонят, поздравляют. Родители приходят с утра, поздравляют, а мы не можем понять – с чем? Немножко стало непонятно, неожиданно. Но это, конечно, приятно - такой сюрприз перед новым годом. Пока в замешательстве, - поделилась с «КП-Красноярск» воспитательница Ирина Шабанова.

По словам Ирины, многие вообще думали, что они втроем улетели в Москву, спрашивали, почему фотографий нет. Возможно, будут чуть позже. Пока воспитательницы даже не знают, когда поедут и поедут ли вообще:

- Мы еще в Москву не летали. С нами еще не связывались, мы пока ничего не знаем – когда, где. А потом выяснили, что есть приказ, значит, награда нас найдет. Написано, что наградят медалью «За отвагу».

Напомним, что 28 марта 2022 года дочь 19-летняя Полина Дворкина пришла в детский сад №31 на улице Менжинского в Красноярске с целью убить всех мальчиков, за пару часов до этого, она застрелила собственного отца.

Та самая группа, где случилась стрельба. Фото: СК по Красноярскому краю

(Сейчас идет следствие, и детали строго закрыты от СМИ. Но еще тогда Полина рассказала, что ненавидит мужчин - им можно все, а женщинам ничего). Все могло кончиться трагедией, но путь Дворкиной преградили Наталья, Ирина и Евгения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 марта воспитательницам в торжественной обстановке вручили награду МВД, а 18 апреля Ирина, Наталья и Евгения получили ведомственную награду Следственного комитета Медаль «Доблесть и отвага». Кроме того, в Красноярск вывесили баннеры с фотографиями героинь.

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