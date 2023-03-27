«Старшие – няньки, младшие – ляльки? Это не про нас!»: выросшая без братьев и сестер дочь учительницы сама родила себе большую семью

Счастливы вместе. Анну Литвинову, маму семерых детей, наградил губернатор Красноярского края. Фото: архив семьи.

- Сначала роди няньку, потом ляльку? Старшим детям всегда достается? Это точно не про нас! – заявляет она. История 41-летней Анны Литвиновой из Канска, скорее, о любви и отваге. Если вкратце: дочь учительницы, выросшая без братьев и сестер, сама родила себе большую семью.

Искра пробежала сразу

- У мамы я была одна. Не с кем ни посекретничать, ни поиграть. Еще в детстве вздыхала, вот бы мне большую семью!

И… намечтала. После школы хотела выучиться на ветеринара. Но отговорили дома: работа тяжелая, нервная. Давай лучше в педагогический? Так Аня поступила на физмат в Красноярске.

Конец 90-х, общежитие, стипендия – копейки. Чтобы выжить, устроилась техничкой. Вечерами наводила чистоту в здании заводоуправления. Там все и закрутилось.

Саша был на заводе электриком. По делам часто забегал в корпус. А однажды не смог пройти мимо. Загляделся: миниатюрная (159 сантиметров ростом) девчонка лихо орудовала шваброй. Хрупкая, как Дюймовочка, не отвести взгляд.

- Я маленькая, он высокий. Почти ровесники, Саша на полтора года старше. Плечистый шатен, а глаза! Глянула, и отчего-то подумалось: «Вот бы мне детей с такими пушистыми ресницами».

Роман развивался стремительно. Вскоре Аня поняла, что ждет ребенка.

- Даже не сомневались: женимся и рожаем. В 2001 году появился наш первенец, дочь Лера. Девочку назвали в честь отца Саши. Он вместе с женой нам очень помогает. А тогда уступил свой дом в черте города.

Такой Аня была в начале 2000-х. Фото: архив семьи.

Ни в чем не нуждались

Мама в 19 лет… Об учебе пришлось забыть – взяла академ. Муж зарабатывал, она занималась малышкой.

Но Саша помогал всегда, был хорошим папой. Аня хотела дать его имя их второму ребенку, тот родился в 2003-м. «Нет, Сан Санычей нам не надо!» - замахал руками отец. В конце концов, сына записали Станиславом.

- С ребенком сидели по очереди. Обошлось без академа, университет удалось окончить очно. А в 2005 у нас родился третий, сын Витя. Помогать водиться было некому, свекры работали, мама далеко. С детьми была я.

24 года, трое малышей. Казалось бы, полный комплект, но вдруг захотелось еще девочку. Бантики, рюшечки, платья…

- И в 2007 году, прямо в мой день рождения 7 ноября, на свет появилась наша вторая дочка, Танечка. Имя выбрали родовое, как у моей мамы и бабушки мужа. К тому времени Саша перешел работать на ЖД. Хорошо получал, мы ни в чем не нуждались.

Ушла в «чисто поле»

- Уже четверо. Родные слегка недоумевали: ну вы даете! Пятый ребенок, признаюсь, получился нечаянно. Но стал не менее любимым. 2010-й подарил нам дочку Полину. Помню, меня еще медсестра в роддоме спрашивала: «А ты что, детей рожаешь, чтобы не работать?». На полном серьезе! Кстати, заметила: ты привыкаешь, что дома младенец. И, когда дети подрастают, хочется ляльку. Так у нас родились младшие – сын Илья в 2013-м и через два года дочка Карина.

Семеро детей, любимые, желанные. Только одно «но»: их Аня растила уже сама. В 2015-м ушла от мужа.

- Первые годы не пил вообще, потом по праздникам. А ему совсем нельзя. Все заканчивалось скандалом. Приходил в себя – просил прощения. Затем история повторялась. Завелись нехорошие друзья, ну подначивать: «Да что ты жену слушаешь! Вон моя ходит с фингалАми под глазами, а все равно мне борщи варит!».

Терпеть не стала - подала на развод. Взяла детей, кое-что из вещей, игрушек и уехала. Фактически в «чисто поле» – обратно, в Канск.

Нельзя заставлять

На маткапитал удалось купить домик.

- Маленький, на два хозяина. При нем огородик – сотка. Воды нет, ходили на колонку. Пойти работать не могла, грудной ребенок. Так что ввосьмером жили на три тысячи, детские пособия. Выживали за счет хозяйства. Продавали картошку, молоко… Алиментов не было. Доходило до смешного: раз в год придет смска - 20 копеек, и только.

Даже в таких условиях Аня сумела дать детям все. Один пример: в Красноярске Лера училась играть на флейте. Когда переехали, затосковала: как теперь без музыки? Созвонились с педагогами, они пошли навстречу. И мама целых три года возила дочку на уроки в Красноярск (с ней занимались индивидуально). Это при своей-то занятости!

На фото они всегда улыбаются. Фото: архив семьи.

- Конечно, одной было трудно. Но я сразу решила: рожала для себя. Значит, старших детей НЕЛЬЗЯ ЗАСТАВЛЯТЬ ПОМОГАТЬ. Попросить можно, если откажут, не обижаться. И что вышло? Дети видят, мне непросто, и сами приходят на подмогу. Меня потряс случай: младшая, Карина, была совсем крохой. У нас по ТВ фоном шел «Великолепный век», а там эпизод, когда женщина приспала ребенка. Сын, Витя, увидев это, был поражен. Потом от Каринки не отходил недели две. Следил, как спит, не уткнулась ли носиком в подушку? Трясся над ней: дышит, не дышит. А ему было всего 10 лет.

Жизнь идет в гору

- Что еще выручало? Я не профессионал, но обычные вещи смогу и сшить, и связать. Старшей дочери на каждое взвешивание в поликлинику вязала свежий костюмчик. Но однажды поняла: зачем каждый раз что-то новое, если эти деньги можно потратить на развитие детей или вкусняшки? А еще мы скооперировались со знакомыми мамами и передаем друг другу детские вещи. Все в отличном состоянии. Так что носить не переносить!

Семья Литвиновых вместе с губернатором. Фото: правительство Красноярского края.

… Постепенно жизнь пошла в гору. Ане и детям достался по наследству домик в 48 квадратов, стайки, баня. Завели четыре коровы. Оформилась самозанятой, стала продавать молоко. Начали платить приличные детские пособия, пошли алименты от мужа. Младшая дочка подросла – можно устроиться на работу.

- Сейчас приняли закон: чтобы многодетной маме пойти на пенсию в 50 лет, нужно 15 лет стажа. А где их взять, если сидишь дома с детьми? Надо было искать работу. В школу не хотела, посоветовали устроиться на почту. Как я, с высшим образованием, пойду в простые почтальоны? Но прижилась, понравилось. Это большая ответственность. Хоть и зарплата 23-25 тысяч, детям на конфеты. А общий доход у нас – около 100 тысяч в месяц на восьмерых. Ну, не три тысячи на всех, уже хорошо!

Счастливы вместе

Анна признается: замуж больше не хочет, главное - вырастить детей. Кстати, почти все они внешне – копия мамы. Ее гордость! Но со временем наладилась связь и с отцом. Сейчас они общаются.

- Лера окончила музыкальную и художественную школы. Учится в медтехникуме, мечтает поработать на скорой.

- Стас – супермозг. Отличник, после школы космонавтики поступил в СФУ, на факультет торговли.

- Витя - спортсмен. Армейский рукопашный бой, кикбоксинг, в этом он хорош. Купил «Жигули», будет сдавать на права. Учится на сварщика.

- Таня обожает животных. В будущем видит себя ветеринаром или кинологом.

- Полина играет на гитаре. Обещает стать учителем музыки.

- Илья – сама любознательность. Круг интересов: от космонавтики до атомной энергетики.

- Карина пошла в первый класс. Умница, уроки делает сама.

- Старшие дети говорят: надо сначала чего-то добиться, а потом уже создавать семьи. Я решила, если к 50 годам внуков не будет, можно взять под опеку ребенка. Многие против: «Ты что, дурная наследственность!». Но у всех есть какая-то наследственность. А, может, проблемы сирот от недолюбленности? Может, просто их НЕКОМУ любить? И почему бы МНЕ НЕ СПАСТИ несчастного ребенка?

У меня есть две мечты – понянчить внуков и расширить хозяйство, иметь хотя бы мини-ферму. И сейчас все к тому движется. Как говорил почтальон Печкин, я только жить начинаю, на пенсию выхожу!

Награда "Материнская слава". Фото: правительство Красноярского края.

P.S. Недавно губернатор края Александр Усс вручил Анне награду, почетный знак «Материнская слава». Ее обладатели могут претендовать на улучшение жилищных условий – документы семьи уже направлены в минсоцполитики.

Поздравляем! Фото: архив семьи.

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