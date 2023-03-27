Что произошло в Хатанге с Федором Конюховым после того, как он установил мировой рекорд

Федор Конюхов пролетает над Норильском. Фото: телеграм-канал Федора Конюхова

26 марта в Хатанге завершился перелет на самом большом аэростате путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло. Надо сказать, что более 2500 километров на воздушном шаре с открытой корзиной они преодолели за Полярным кругом, в «коридоре» 67-72 градусов северной широты, чего раньше никто не делал. И это – тоже заявка на мировой рекорд, как дальность и длительность беспосадочного перелёта на тепловом аэростате.

«Комсомолка» узнала, как встречали путешественников в конечной точке рекордного полета.

Аэропорт Хатанга впервые принял воздушный шар: воздухоплавателей встретили чаем на взлетно-посадочной полосе

Принимал ли раньше воздушный шар заполярный аэропорт Хатанга? Его работники рассказали «КП-Красноярск», что на их памяти (даже тех, кто работает давно) такое происходит впервые. Они поделились своими впечатлениями от необычной посадки:

Воздушный шар сел на взлетно-посадочной полосе аэропорта Хатанга. Фото Юрий Тютрин

- Насколько нам известно, передвижения воздушного шара отслеживали разные службы. Первоначально путешественники должны были приземлиться на реку, но в конечном итоге решили совершить посадку на взлетно-посадочную полосу.

После приземления. Фото: Юрий Тютрин

Нам сообщили, что аэростат должен приземлиться около 8 часов утра в районе поселка. Но в результате он сели чуть раньше: около 7-10 (по местному времени) шар показался над взлетно-посадочной полосой и затем совершил успешную посадку в 7-24.

Работники аэропорта подоспели на помощь. Самим пилотам она не понадобилась. Им нужно было помочь сложить шар и убрать с полосы его, корзину и оборудование. Работники аэропорта вместе со встречающими экспедицию и самими пилотами свернули огромный купол. Он был тяжелый: наверное, с полтонны весом. Отсоединили корзину (она, по ощущениям, весила не меньше килограммов 300-400). Полосу быстро очистили. Путешественники немного согрелись в здании аэровокзала и поехали в поселок отдыхать после перелета.

Упаковка аэростата 26 марта после приземления. Фото Юрий Тютрин

Оказывается, посадка воздухоплавателей вовсе не помешала взлетам и посадкам самолетов:

- В выходные аэропорт работает в дежурном режиме. Рейсов не было. Так что, проблем путешественники не создали. Взлетно-посадочную полосу удалось освободить быстро. Самолеты летают по плану.

Среди тех, кто ждал путешественников в аэропорту, была член Русского географического общества и учитель химии и биологии хатангской школы № 1 Виктория Яковлева. Она рассказала корреспонденту «КП-Красноярск» об ожидании гостей и встрече с ними:

- Я узнала о том, что воздушный шар приземлится в Хатанге утром в день его прилета (через «Русское географическое общество»). В 6 утра стало известно, что примерно через час шар может совершить посадку. Было два варианта, где это может произойти: на реку или взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Утром 26 марта жители Хатанги увидели над поселком воздушный шар. Фото Марина Киселева

Мы с коллегами быстро собрались и сначала вышли на реку встречать путешественников. На всякий случай, я взяла с собой термос чая для гостей. Потом мы увидели шар, который двигался в сторону аэропорта, и направились в ту сторону. Пока шли – наблюдали, как садился огромный аэростат. На взлетно-посадочную полосу нас не пустили, и мы примерно час ждали пилотов в здании аэровокзала.

Одними из первых путешественников встретили в аэропорту члены РГО из Хатанги. Фото: Виктория Яковлева

Наконец, они вышли. Было видно, какие они уставшие. Но помощь им не понадобилась, и взятый с собой чай не пригодился. Несмотря на усталость, они не отказывались общаться и фотографироваться с людьми.

В аэровокзале Хатанги после посадки. Видно, что воздухоплаватели очень уставшие, но они не отказались сфотографироваться с местным жителем. Фото: vk.com_hatanga

Например, поделились, что не в первый раз вместе совершают полеты. А потом гостей и часть их оборудования повезли в поселок на нартах, прицепленных к «Бурану». Это привычный для нас вид транспорта. Количество снега позволяет так передвигаться даже весной.

После прилета путешественников и оборудование повезли в поселок на нартах. Фото Виктория Яковлева

Встречи Конюхова с учениками хатангской школы – давняя традиция

Утром 27 марта Федор Конюхов пришел в Хатангскую школу № 1. Оказалось, общаться с ее учениками – давняя традиция путешественника. Подробнее о ней рассказала «Комсомолке» директор школы Алла Захаренко:

- Понимаете, еще с 1990-х годов Федор Конюхов был частым гостем Хатанги, и всегда встречался с нашими учениками. Тогда и сложилась эта замечательная традиция! Я уже работала в школе и хорошо помню душевные встречи с путешественником. Он приезжал сюда во время своих странствий на Север, ведь через Хатангу обычно проходят маршруты к Северному полюсу. В нашем поселке он не чужой человек, а знаковая личность! Здесь у него есть знакомые, его приезды тепло вспоминают и рады новым встречам. В прошлом году у нас в гостях был сын Федора: он в рамках гранта привозил московских школьников. Они размещались у нас в школе, и мы тесно общались с гостями.

27 марта Федор Конюхов поднял флаг в Хатангской школе N 1. Фото: Хатангская средняя школа N 1

Утром 27 марта Федор пришел на поднятие флага, которое проходит в нашей школе по понедельникам. Он поделился с учениками, что это замечательная традиция, в его школьные годы такого не было. Под гимн России, который дети сами исполнили под музыку, знаменитый путешественник поднял триколор. Затем он вкратце рассказал о совершенном перелете и о поставленных рекордах. Он поделился с учениками, что такое путешествие требует закалки, силы воли и знаний в разных областях.

Фото на память с учителями и учениками Хатангской средней школы N 1. Фото Хатангская средняя школа N 1.

Долгой встречи на этот раз не получилось, потому что гость спешил. Пилоты воздушного шара в этот день покидали Хатангу. Федор пожелал детям успехов и пообещал, что в следующий приезд сможет дольше с ними пообщаться.

Фото на память с учениками и учителями Хатангской школы N 1, в которой путешественник бывал много раз с 1990-х годов. Фото Хатангская школа N 1

Человек, которого Конюхов вдохновил стать путешественником, сопровождал его по Хатанге

Встречал пилотов воздушного шара в аэропорту и сопровождал по Хатанге Юрий Тютрин – человек, которого Конюхов, сам не зная того, когда-то «благословил» на путешествия. Было это в уже далеких 1980-х. Позже Юрий стал заядлым походником и руководителем туристической компании. Особенно ему по душе экстремальные горные маршруты. А началось все с его встречи в 5-летнем возрасте с прославленным путешественником. Юрий поделился личной историей с корреспондентом «Комсомолки»:

- Когда-то мой отец работал на шахте «Котуй», и в шахтерском поселке Каяк в 1987 году проводил встречу в местном ДК Федор Конюхов. Папа взял меня с собой. Я зачарованно слушал рассказы путешественника и понял, что тоже хочу странствовать. Сейчас я понимаю, что именно та встреча стала судьбоносной и определила мой путь. На память о ней в семье бережно хранится книга с автографом Федора.

Юрий Тютрин (крайний слева) провожает путешественников. Фото: Юрий Тютрин

Путешественники молились в храме и звонили в колокола

Юрий рассказал, где успели побывать Федор Конюхов и Иван Меняйло после окончания их полета:

- Гости устали после длительного перелета, и первым делом им нужно было выспаться и отдохнуть. Мы с ребятами встретили их после перелета, напоили чаем из термоса прямо на взлетно-посадочной полосе и вместе с сотрудниками аэропорта помогли путешественникам убрать аэростат и оборудование.

Путешественники и их помощники разбирают корзину и оборудование для хранения после полета. 27 марта. Фото: Юрий Тютрин

С этой работой успешно справились менее 10 человек. А потом мы отвезли путешественников на нартах в поселок отдыхать, а их оборудование, инвентарь и аэростат вывезли из аэропорта на временное хранение перед отправкой на «большую землю». С собой весь груз они взять не могли. Он отправится к ним позже, грузовым «бортом».

Путешественники и их помощники разбирают корзину и оборудование для хранения после полета. 27 марта. Фото: Юрий Тютрин

Потчевали мы гостей, по северному обычаю, строганиной и жареной корюшкой, которую я готовил для них сам. Они остались довольны.

Северяне потчевали гостей жареной корюшкой и строганиной. Фото: Юрий Тютрин

В общей сложности, путешественники пробыли в Хатанге более суток. Отдохнув, они отправились на экскурсию по Хатанге и в Свято-Богоявленский храм: он был поставлен в начале 1990-х на «намоленном» месте, на месте старинной церкви. У Федора и Ивана была духовная потребность побыть в храме, помолиться после перелета. Им позволили позвонить в колокола, что они и сделали.

Перед вылетом путешественники поделились с Юрием и другими провожающими своими впечатлениями. Иван Меняйло пожелал хатангчанам, чтобы у них развивался арктический туризм.

Знаменитые путешественники перед отлетом из Хатанги. Фото: Юрий Тютрин

Федор Конюхов, стоя возле иконы Николая Чудотворца в здании аэровокзала, признался:

- Хатангу я люблю! В молодости я приезжал сюда, начиная с 1970-х годов. Красивое место, особенно люди – гостеприимные, добрые, приятные. Хочется возвращаться сюда почаще. Сейчас мы прилетели сюда благодаря Николаю Чудотворцу и моему пилоту Ивану Меняйло.

Он не раз повторял, что хочет возвращаться сюда снова и снова, и отправиться из Хатанги на Северный полюс:

- Так что ждите меня снова!

Днем 27 марта путешественники покинули Хатангу чартерным рейсом. Стало известно, что они направляются в Москву через Салехард. Проводить их и от души поздравить с мировыми рекордами пришли десятки жителей Хатанги.

27 марта за путешественниками прилетел самолет, и они отправились в Москву через Салехард. Фото: Юрий Тютрин

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