Рекордный полет Федора Конюхова на воздушном шаре завершился в Хатанге Красноярского края

Федор Конюхов пролетает над Норильском. Фото: телеграм-канал Федора Конюхова

Более 2500 километров над арктическими территориями России преодолели на тепловом воздушном шаре путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

Они стартовали утром 24 марта с площадки возле города Кировска Мурманской области. А уже на следующий день аэростат вошел в воздушное пространство Красноярского края, где позже завершился полет.

После приземления в Хатанге. Фото: телеграм-канал Федора Конюхова

Жители Дудинки, Норильска и других населенных пунктов делились в соцсетях фото и видео воздушного шара. С земли он казался точкой, так как путешествие проходило на высоте 3-6 километров. Заметим, что за передвижениями аэростата следили не только жители региона, но и спасатели МЧС с помощью спутникового трекера. Они были готовы прийти на помощь, если что-то пойдет не так.

Над Норильскомю Пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло.

Но опытные воздухоплаватели справились со всеми трудностями, хотя полет был непростым. Пилоты решили провести ночь в воздухе над Красноярским краем. Она выдалась сложной, судя по сообщениям в официальном телеграм-канале Федора Конюхова:

- … пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки. Шар пересекает горное плато Путорана, известное суровыми погодными условиями.

Экипаж продолжил полет до рассвета и принял решение приземлиться утром 26 марта в столице полярной авиации – поселке Хатанга, расположенном на 72 градусе северной широты. Посадка получилась ювелирной: на взлетно-посадочную полосу аэродрома. Она состоялась в 03:24 по московскому времени и прошла успешно.

Рекорд побит, воздушный шар сложен. После приземления в Хатанге.

На тот момент уже было известно, что еще на 22:10 (по московскому времени) 25 марта экипаж Конюхова-Меняйло на российском аэростате превзошел достижение японских пилотов. Новый рекорд будет зафиксирован после ратификации Международной федерации аэронавтики.

Фактически пройденное аэростатом расстояние стало известно только после приземления. Оно составило 2540 км, что на 174 км больше мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда, и никем не был побит до 2023 года.

Сейчас рекорды по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре будут принадлежать России.

После приземления в Хатанге. Фото: телеграм-канал Федора Конюхова

В этой экспедиции были и другие достижения, о которых уже говорится в телеграм-канале Федора Конюхова при подведении первых итогов перелета:

- Впервые полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Таким образом, пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах.

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