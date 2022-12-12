Поддержка сельчан станет больше и разнообразней

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Минсельхоз России выделит повышенные субсидии на сельскую ипотеку, развитие молочной отрасли и сельскую медицину.

Ипотека на селе востребована

Планируется выделить более 19,6 млрд рублей субсидий на обеспечение программы льготной сельской ипотеки. Это позволит улучшить жилищные условия более 9,5 тыс. семей и сохранить пониженную процентную ставку по ранее выданным кредитам.

Сельская ипотека, которая предусматривает ставку от 0,1 до 3% годовых и срок кредитования до 25 лет, является одним из самых востребованных инструментов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». С начала ее реализации в 2020 году уполномоченные банки выдали более 106,6 тыс. льготных кредитов на общую сумму 212 млрд рублей. С помощью этого механизма жители сельских территорий и агломераций приобрели и построили свыше 5,8 млн кв. метров нового комфортного жилья.

Господдержка молочной отрасли

С 2023 года действующие механизмы господдержки производителей сырого молока будут усовершенствованы. В частности, поддержка на 1 кг реализованного молока будет предоставляться консолидированно в рамках «стимулирующей» субсидии – это позволит упростить процедуру подготовки документов для ее получения. Также со следующего года предусматривается увеличение лимита по этой мере и введение новой поддержки на производство крупного рогатого скота на убой, в том числе за счет откорма бычков.

Заметным трендом на рынке является сокращение доли устаревших и низкоэффективных предприятий, которые не выдерживают конкуренции. Замещать их объемы позволяет создание новых скотомест. Так, только в Сибирском федеральном округе в этом году отобрано для возмещения части капзатрат четыре инвестпроекта по строительству и модернизации молочных ферм. В планах у минсельхоза до 2030 года создать не менее 50 тыс. современных скотомест.

Медицина на селе должна развиваться

В 2023 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется начать реализацию более двадцати проектов в сфере здравоохранения в семи регионах. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 222 млн рублей. За счет этих средств будут построены и капитально отремонтированы медицинские учреждения, приобретены специализированные транспортные средства и комплекты оборудования, а также проведены другие мероприятия, которые дадут возможность сельским жителям получать качественную медпомощь в своих населенных пунктах.

Всего за время действия госпрограммы на нужды здравоохранения было направлено порядка 1,1 млрд рублей. В целом с 2020 года в 23 регионах России реализовано уже более 100 проектов в сфере здравоохранения.

Конкретно

Сельская ипотека предусматривает ставку от 0,1 до 3% годовых и срок кредитования до 25 лет

Цифры

С 2020 года в сфере здравоохранения реализовано:

- более 100 проектов,

- в 23 регионах России.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РФ