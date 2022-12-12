И Турцию тушил, и Ханты-Мансийск: лучший летчик-спасатель России служит в Красноярске

Лучший летчик-спасатель России служит в Красноярске. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Командир воздушного судна из Красноярского края стал лучшим летчиком-спасателем, победив во Всероссийском конкурсе. Евгений Толмачев – старший пилот самолета Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Служит в системе с 2018 года. А пришел сюда не случайно: это как раз тот случай, когда во взрослой жизни реализуются детские мечты. Евгений, сколько себя помнит, хотел быть пилотом и спасателем одновременно. Оказалось, что это вполне совместимо.

Ему поручили не простой самолет, а уникальный. Бе-200 – многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса, последнее достижение мировой гидроавиации и наиболее совершенный и эффективный из существующих самолетов-амфибий. Обладает уникальной возможностью садиться на воду и взлетать с нее, а также набирать до 12 тонн воды за 12 секунд с водоема на скорости 150 – 190 км/ч.

- Для управления судном необходимы «ювелирные» навыки пилотирования. Нужно правильно приводнить самолет, чтобы он мог забрать воду, взлететь, а затем самое сложное – прицельно сбросить воду и компенсировать «вспухание» – то есть резкий толчок вверх из-за внезапного изменения массы воздушного судна. За несколько секунд оно становится легче примерно на 10 тонн, - признается Евгений.

В Ханты-Мансийском автономном округе работали в паре - Ил-76 и Бе-200. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пилоту довелось тушить природные пожары в Турции в 2021 году, а в мае 2022 года – в Курганской и Иркутской областях.

Как тушат лесные пожары? Это только в кино все просто и быстро. На самом деле это сопряжено с большими сложностями – от команды воздушного судна требуются не только высокие профессиональные навыки, но и чутье. От того, в какой момент происходит сброс воды, зависит эффективность работы и наземных сил.

Летом этого года экипаж Евгения Толмачева работал в Ханты-Мансийском автономном округе. Стояла задача прикрывать несколько населенных пунктов. Огонь подбирался к аэропортам городов Нягань и Советский. Нужно было отсекать его, не давать подойти вплотную к жилью и объектам инфраструктуры. Воду сбрасывали в основном на кромку – таким способом изменили пути распространения огня и облегчили работу тем, кто тушил его на земле.

Приходилось работать вместе с экипажем самолета Ил-76 МЧС России, оборудованного выливным авиационным прибором. У Ил-76 была задача сбить верховой пожар и уменьшить крупные очаги. Вслед за ним Бе-200ЧС локализовывал пожары, не позволяя им разгореться вновь и набрать силу. Таким образом отстояли и Нягань, и Советский.

- Главный принцип для меня – это безопасность. Это позволяет сохранить жизни членов экипажа, авиационную технику, выполнить поставленные задачи наиболее эффективно, – добавил командир ВС. Кстати, общий налет Евгения Толмачева составляет 1450 часов.