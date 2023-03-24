Садоводам на заметку: как все-таки разжигать костры на даче

Фото: ИВАНОВА Диана
Какая дача без костра? Нужно и листву старую сжечь, ветки после подрезки кустов и деревьев, да и как обойтись на природе без уютных посиделок с мангалом и шашлычком.
Формально запрета на разведение костров на садовых участках не было. Но в противопожарных правилах, которые действовали с 2021 года, содержались нормы, которые на небольшом участке выполнить было просто невозможно. Например, если вам что-то там надо сжечь не в специальном приспособлении (типа мангала или металлической бочки), отступить от ближайшей постройки требовалось не меньше чем на 50 метров.
Теперь нормы скорректировали в более реальную сторону. Но это не значит, что разводить огонь на шести сотках разрешили вообще абы как.
Итак, правила такие:
- Открытый огонь (например, чтобы сжечь мусор или приготовить шашлык без мангала) можно разводить на расстоянии не менее 15 метров от построек. Делать это следует в яме глубиной не менее 30 см, диаметром не больше метра.
- В закрытой емкости (например, металлической бочке) тот же мусор можно сжигать на расстоянии от 7,5 метра до ближайшей постройки. Бочка должна быть с твердым основанием и объемом не более кубического метра.
- Мангал, барбекюшницу и прочие подобные приспособления можно ставить в 5 метрах от дома или сарая и дальше. Вокруг мангала в радиусе 2 метров надо убрать все горючие предметы (типа веток или тряпок).
Но это еще не все. Остаются в силе прочие меры безопасности, которые тоже требуется соблюдать:
- костер на участке можно разводить только в безветренную погоду;
- рядом с ямой или емкостью должен быть под рукой металлический лист (в случае чего быстренько прикрыть огонь);
- должны иметься средства пожаротушения: вода, песок и лопата или огнетушитель;
- рядом с огнем все время должен находиться кто-то взрослый с мобильником (вызвать пожарных), оставлять даже мангал без присмотра нельзя.
Штрафы за нарушение противопожарных правил для граждан, кстати, немаленькие:
- по общему правилу - от 5 до 15 тысяч рублей;
- в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч;
- если поймали повторно — от 12 до 20 тысяч;
- если в итоге возник пожар и пострадало чье-то имущество или причинен легкий или средний вред чьему-то здоровью (более тяжелые случаи — это уже уголовное дело) — от 40 до 50 тысяч рублей.
Так что лучше учите правила. Тем более что случаи, когда дачников за костры штрафовали (обычно по жалобам наглотавшихся дыма соседей), уже известны.
По материалам kp.ru
КОНКРЕТНО
Пожаробезопасность садового и дачного участка
- Если с осени вы не выкосили траву на даче и вокруг нее, то постарайтесь весной после схода снега убрать хотя бы самые большие участки сухостоя.
- Уберите с участка любое стекло (под солнцем оно может представлять опасность и стать лупой в результате попадания света под разным углом).
- Проводка в доме должна быть вся изолирована, поврежденную своевременно заменяйте.
- Если у вас деревянный дом, обработайте его специальным составом.
- Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
- Не разжигайте костры и мангалы на сухой земле, покрытой листвой, или под деревьями.
- Позаботьтесь, чтобы на участке всегда были под рукой первичные средства пожаротушения – ведро, лопата, топор, бочка с водой, песком.
- Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном участке.
- На территориях дачных и садовых участков запрещается хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжиженным газом.