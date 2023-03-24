Садоводам на заметку: как все-таки разжигать костры на даче

Фото: ИВАНОВА Диана

Какая дача без костра? Нужно и листву старую сжечь, ветки после подрезки кустов и деревьев, да и как обойтись на природе без уютных посиделок с мангалом и шашлычком.

Формально запрета на разведение костров на садовых участках не было. Но в противопожарных правилах, которые действовали с 2021 года, содержались нормы, которые на небольшом участке выполнить было просто невозможно. Например, если вам что-то там надо сжечь не в специальном приспособлении (типа мангала или металлической бочки), отступить от ближайшей постройки требовалось не меньше чем на 50 метров.

Теперь нормы скорректировали в более реальную сторону. Но это не значит, что разводить огонь на шести сотках разрешили вообще абы как.

Итак, правила такие:

- Открытый огонь (например, чтобы сжечь мусор или приготовить шашлык без мангала) можно разводить на расстоянии не менее 15 метров от построек. Делать это следует в яме глубиной не менее 30 см, диаметром не больше метра.

- В закрытой емкости (например, металлической бочке) тот же мусор можно сжигать на расстоянии от 7,5 метра до ближайшей постройки. Бочка должна быть с твердым основанием и объемом не более кубического метра.

- Мангал, барбекюшницу и прочие подобные приспособления можно ставить в 5 метрах от дома или сарая и дальше. Вокруг мангала в радиусе 2 метров надо убрать все горючие предметы (типа веток или тряпок).

Но это еще не все. Остаются в силе прочие меры безопасности, которые тоже требуется соблюдать:

- костер на участке можно разводить только в безветренную погоду;

- рядом с ямой или емкостью должен быть под рукой металлический лист (в случае чего быстренько прикрыть огонь);

- должны иметься средства пожаротушения: вода, песок и лопата или огнетушитель;

- рядом с огнем все время должен находиться кто-то взрослый с мобильником (вызвать пожарных), оставлять даже мангал без присмотра нельзя.

Штрафы за нарушение противопожарных правил для граждан, кстати, немаленькие:

- по общему правилу - от 5 до 15 тысяч рублей;

- в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч;

- если поймали повторно — от 12 до 20 тысяч;

- если в итоге возник пожар и пострадало чье-то имущество или причинен легкий или средний вред чьему-то здоровью (более тяжелые случаи — это уже уголовное дело) — от 40 до 50 тысяч рублей.

Так что лучше учите правила. Тем более что случаи, когда дачников за костры штрафовали (обычно по жалобам наглотавшихся дыма соседей), уже известны.

По материалам kp.ru

КОНКРЕТНО

Пожаробезопасность садового и дачного участка

- Если с осени вы не выкосили траву на даче и вокруг нее, то постарайтесь весной после схода снега убрать хотя бы самые большие участки сухостоя.

- Уберите с участка любое стекло (под солнцем оно может представлять опасность и стать лупой в результате попадания света под разным углом).

- Проводка в доме должна быть вся изолирована, поврежденную своевременно заменяйте.

- Если у вас деревянный дом, обработайте его специальным составом.

- Не пользуйтесь неисправными электроприборами.

- Не разжигайте костры и мангалы на сухой земле, покрытой листвой, или под деревьями.

- Позаботьтесь, чтобы на участке всегда были под рукой первичные средства пожаротушения – ведро, лопата, топор, бочка с водой, песком.

- Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном участке.

- На территориях дачных и садовых участков запрещается хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжиженным газом.