20 тысяч для «больной мамы Люлюсика»: в Красноярском крае мошенники обманули 9-летнего мальчика

Ребенок был уверен, что помогает "другу" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске мошенники обманули 9-летнего ребенка. Под видом помощи больной маме друга они убедили мальчика перевести им 20 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД.

В полицию обратилась мама второклассника. Оказалось, мальчик активно пользуется соцсетями. После регистрации в одной из них ему позвонил незнакомый мужчина. Представился «Люлюсиком» и рассказал, что в Санкт-Петербурге у него сильно болеет мама, а денег на ее лечение не хватает.

Ребенок решил помочь новому «другу». Он взял дома деньги и пошел к терминалу в магазин. Там он сам перезвонил «Люлюсику» и под диктовку незнакомца отправил ему 20 тысяч рублей.

О произошедшем мама второклассника узнала, когда услышала, как сын с кем-то разговаривает по телефону ночью. Мальчик говорил, что может отправить еще денег. Когда женщина вмешалась в разговор, «друг» бросил трубку, а ребенок обо всем рассказал.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество».