Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2022 3:08

20 тысяч для «больной мамы Люлюсика»: в Красноярском крае мошенники обманули 9-летнего мальчика

В Красноярском крае мошенники убедили 9-летнего ребенка перевести 20 тысяч рублей для «больной мамы» друга
Татьяна ИЛЬИНА
Ребенок был уверен, что помогает "другу"

Ребенок был уверен, что помогает "другу"

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске мошенники обманули 9-летнего ребенка. Под видом помощи больной маме друга они убедили мальчика перевести им 20 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД.

В полицию обратилась мама второклассника. Оказалось, мальчик активно пользуется соцсетями. После регистрации в одной из них ему позвонил незнакомый мужчина. Представился «Люлюсиком» и рассказал, что в Санкт-Петербурге у него сильно болеет мама, а денег на ее лечение не хватает.

Ребенок решил помочь новому «другу». Он взял дома деньги и пошел к терминалу в магазин. Там он сам перезвонил «Люлюсику» и под диктовку незнакомца отправил ему 20 тысяч рублей.

О произошедшем мама второклассника узнала, когда услышала, как сын с кем-то разговаривает по телефону ночью. Мальчик говорил, что может отправить еще денег. Когда женщина вмешалась в разговор, «друг» бросил трубку, а ребенок обо всем рассказал.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество».

КриминалО РАЗНОМ