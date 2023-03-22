Бесплатные путешествия для школьников в Красноярском крае в 2023 году: кому положены, как оформить заявку, туристические маршруты

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Бесплатные путешествия для школьников в Красноярском крае в 2023 году будут доступны для детей по заявкам. Как сообщает региональное агентство по туризму, по маршрутам края смогут отправиться 7,5 тысяч детей. Рассказываем, какие нужны документы, как оформить заявление.

Право получить социальный сертификат на экскурсии и путешествия есть у школьников, обучающихся в 5-9 классах. Проект финансируется из федерального и краевого бюджетов. Подробности по ссылке.

Куда школьники могут бесплатно отправиться в путешествие в Красноярском крае в 2023 году

Перед каникулами для учеников 5-9 классов краевые власти подготовили 37 вариантов туристических маршрутов. Из них полностью оплатить сертификатом на 10 тысяч рублей можно 29. Остальные подразумевают доплату в размере 1-4,5 тысяч рублей. Маршруты для путешествий следующие:

- нацпарк «Красноярские Столбы»;

- природный парк «Ергаки»;

- поиски украденной картины Василия Сурикова;

- квест-экскурсии;

- музей рубанков в Енисейске;

- патриотичные экскурсии;

- посвящение в партизаны;

- военно-спортивная игра «Зарница»;

- музей ракетно-космической техники;

- мемориалы.

Кроме того, по сертификату на путешествия для учеников 5-9 классов в Красноярском крае можно посетить Минусинск, Дивногорск, Сосновоборск, Красноярск, Шарыпово, Манский, Емельяновский, Ермаковский, Берёзовский районы, посёлки Овсянка и Шушенское, Енисейск и Лесосибирск, посёлок Большая Мурта, село Казачинское, деревню Усть-Тунгуска. Подробности тут.

Все туры проводят по программе «все включено». То есть, проживание в гостинице третьего уровня со следующими услугами:

- трансфер;

- экскурсовод;

- страховка;

- билет.

Как оформить сертификат на путешествия для школьников в Красноярском крае 2023

- Изначально необходимо заполнить заявление на портале Госуслуг;

- В течение 15 рабочих дней придет ответ с идентификационным номером;

- В течение 30 дней необходимо выбрать экскурсию. Список здесь;

- Заключить договор с туроператором и отправить ребенка на экскурсию;

Если этого не сделать, то в течение 30 дней сертификат аннулируется.