В Красноярском крае стартовал прием заявок на бесплатные путешествия для школьников

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В Красноярском крае стартовал прием заявок на бесплатные путешествия по региону для школьников. Как рассказали в правительстве, участие могут принять учащиеся 5-9 классов. Для них приготовлено 37 вариантов туристических путешествий, 29 из них можно полностью оплатить социальным сертификатом на сумму 10000, восемь туров подразумевают доплату от 1000 до 4500 рублей.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в бесплатное путешествие по Красноярскому краю смогут отправится 7500 детей. Турпрограммы реализуются за счет федерального и краевого бюджетов. Благодаря поддержке Губернатора края Александра Усса краевое софинансирование составляет 50%.

Путешествовать детки будут с комфортом. Туры построены по принципу «все включено»: трёхразовое питание, проживание в трёхзвездочной гостинице, трансфер, инструктор-проводник или экскурсовод, страховка, входные билеты при необходимости.

Школьники могут посетить Минусинск, Дивногорск, Енисейск, Лесосибирск, Сосновоборск, Красноярск, Шарыпово, Манский, Емельяновский, Ермаковский, Берёзовский районы, посёлки Овсянка, Большая Мурта, Шушенское. А также село Казачинское, деревню Усть-Тунгуска.

Школьников ждёт погружение в историю «столбизма» и красноярского альпинизма в нацпарке «Красноярские Столбы», посещение природного парка «Ергаки», поиски украденной картины Сурикова в увлекательно-познавательной квест-экскурсии, посещение единственного в России Музея рубанков в Енисейске, экскурсионные программы с патриотическим уклоном, например, посвящение в партизаны, военно-спортивная игра «Зарница», посещение музея ракетно-космической техники, мемориалов.

- Для нас важно через путешествия по региону взрастить чувство гордости и любви к родному краю, малой Родине. Поэтому в программе 2023 года для детей появились экскурсии с патриотическим уклоном, добавилось множество развивающих игр, мастер-классов, интеллектуальных викторин и профориентационных мероприятий. Считаю, что в новом сезоне программы получились ещё насыщеннее и интереснее, - рассказывает руководитель агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко.

Заполнить заявление на получение социального сертификата можно на краевом портале госуслуг.