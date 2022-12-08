Картины красноярских художников представили на выставке в Российской академии художеств в Москве

Фото: Российская академия художеств

Филиал, основанный в 1987 году, объединяет художников-академиков со всей Сибири, Урала и Дальнего Востока. 7 декабря в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Москве открылась выставка работ мастеров, приуроченная к юбилейной дате.

В экспозицию вошли произведения действующих членов-корреспондентов академии, а также, художников, ушедших из жизни, произведения которых считаются классикой. Всего около 100 живописных полотен и графических листов, в том числе написанные известными красноярскими и сибирскими мастерами: Константином Войновым, Сергеем Гурьевым, Сергеем Ануфриевым, Германом Паштовым, Анатолием Левитиным (работал в Красноярске с момента основания Регионального отделения), Михаилом Омбыш-Кузнецовым, Георгием Кичигиным, Андреем Машановым и др.

Фото: Российская академия художеств

Также на выставке представлены произведения художников Урала и Дальнего Востока: Виталия Воловича, Заури Дидишвили, Константина Кузьминых, Виталия Дроздова и др.

Значительная часть работ отражает культуру и быт коренных народов Севера и Дальнего Востока. Героями этих картин выступают оленеводы, рыбаки, охотники, а порой – то красочная, то суровая северная природа. Выбранная тема позволяет продемонстрировать удивительное сочетание глубоко народных традиций, мифологических воззрений коренных этносов и профессионального искусства. При этом экспозиция разнообразна с точки зрения представленных школ, течений, и направлений.

«Мастера обладают яркой индивидуальностью, но в то же время творчество художников показывает, что в постоянно меняющейся современности академическая школа по-прежнему жизненна и плодотворна. Художественная жизнь Урала, Сибири и Дальнего Востока с каждым годом становится все более масштабной, а экспозиция в Российской академии художеств дает возможность ближе с ней познакомиться. Из Красноярска в Москву отправились порядка 60 работ. Финансовую поддержку в организации выставки нам оказала компания «Норникель», за что мы очень благодарны», - рассказала искусствовед, сотрудник Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске Анна Самонова.

Фото: Российская академия художеств

Кроме того, в экспозицию вошли картины из Музейного фонда Российской академии художеств и Союза художников России. Работа выставки продлится до 15 января 2023 года.

Добавим также, что на сегодняшний день Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске является научно-творческим и организационным центром. Филиал осуществляет научные исследования, издает справочную, методическую литературу и альбомы-каталоги, организует конференции, творческие встречи и выставки, предоставляет стажировки в творческих мастерских, поддерживает молодых авторов. В настоящее время в состав Отделения входят более 30 художников-академиков.