Таксиста по ошибке вызвали не на тот адрес, и он невольно оказался в роли спасителя

Николай. Фото: СК по Красноярскому краю, соцсети

3 декабря в Енисейске (север Красноярского края) случилась беда: загорелся частный жилой дом. Внутри – мать с двумя детьми, а дверь снаружи кто-то подпер скрученным в рулон ковром... Семью спас, иначе не назовешь, счастливый поворот судьбы. Точнее, ошибка.

Два года назад Наталья Васильева (сейчас ей 34 года) после развода осталась одна с двумя детьми (12-летняя Оля и 8-летний Ваня). Через какое-то время сошлась с давним знакомым, Владимиром. Попробовали жить вместе, - не вышло. Случайные заработки, выпивка, ругань, иногда доходящая до драк.

- Я его выгнала, не стала терпеть, - признается женщина. - С тех пор он меня и преследует. Приходит постоянно, часто нетрезвый, угрожает, требует, чтобы вернулась. А зачем? Тянуть с его случайными заработками и побоями? И зачем это детям все видеть?

Наталья

Наталья пряталась в доме, по улицам ходила с опаской. В полицию, признается, не обращалась, понимала – толку будет мало. Не побил, не убил, - даже заявление примут ли? В лучшем случае - пожурят и отпустят. В общем, надеялась, что все само собой разрешится со временем. Но однажды...

- 3 декабря это было, Наташа позвонила мне среди ночи, - рассказывает ее знакомый, Константин. – Я сначала не понял ничего из ее криков, потом дошло – горят, не могут выйти! Автобусы уже не ходят, машины у меня нет, крикнул – сейчас буду, стал вызывать такси. И второпях в приложении не понял, что поменял местами адреса – не от меня к ней, а наоборот.

...Таксист Николай Королев приехал по вызову к полыхающему дому. Валил дым. Но сильного жара еще не было. Подобраться смог со стороны окон. Видит - стучится девочка. В панике забыла, как открывается окно.

- Мы эти окна практически не открываем, - объясняет Наталья. – На фоне стресса дочь дергала что-то, никак. Дымина еще, дышать невозможно... очень страшно! И тут она увидела мужчину за окном. Он показывал жестами – ручку надо повернуть вправо вверх! И окно открылось! Он подтянулся, залез к нам. Ему сначала сына передали, потом он дочку вытащил, потому за мной пришел. Нас всех, пропахших дымом, измученных, сразу в свое такси посадил. Чтобы погрелись, отошли чуть-чуть. Честно говоря, не знаю, как бы все кончилось, если бы не он...

Пожарные дом потушили, но пострадал он серьезно, особенно с той стороны, где вход (семья сейчас живет у родственников). Спасатели подтверждают – помощь подоспела вовремя. Если бы таксист сначала забрал знакомого Натальи, которому она звонила, потом оба добрались бы до места ЧП - было бы потеряно время, и тогда кто его знает? Ведь и в пожарную часть очевидцы позвонили тогда, когда все уже полыхало – дело было ночью, люди спали.

Причину пожара – поджог, - установили практически сразу, и виновника, им оказался Владимир. Крепко выпив, ночью пришел к дому. Подпер дверь ковром, плеснул бензина из канистры, чиркнул зажигалкой. Кстати, первой проснулась 12-летняя Оля, которая потом разбудила семью. Она рассказала, что видела Владимира в окно – какое-то время он стоял во дворе, глядя, как все больше занимается дом.

Сейчас он под арестом, заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, двух и более лиц, в том числе малолетнего», - грозит до 20 лет колонии.

Наталья с детьми пока живет у родственников и готовит иск к поджигателю:

- Конечно, планируем восстанавливать дом, и на Владимира в суд подам. Скоро встречусь с оценщиком, чтоб он в правильных цифрах сумму ущерба назвал для суда.

А что же таксист-герой? Наталья дала нам его телефон. Но скромный герой отнекивается:

- За рулем. Извините. Я же водитель. Да чего там рассказывать! Я же сначала даже не понял, что дом горит – думал, гирлянда! А когда присмотрелся – увидел девочку, стучащую по стеклу и пламя со стороны двери. После этого и побежал спасать.

Сама Наталья собирается перед новым годом привезти символический подарок и поблагодарить еще раз. А мы – присоединяемся к ее добрым словам.

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