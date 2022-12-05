Житель Красноярского края пытался заживо сжечь женщину с двумя детьми в их доме

Фото: СК по Красноярскому краю

В Енисейске задержали 33-летнего мужчину, который собирался сжечь женщину с детьми в их собственном доме. Об это «КП-Красноярск» сообщил СК по Красноярскому краю.

Ночью 3 декабря пьяный мужчина пришел к дому бывшей сожительницы, которая жила со своим детьми – 12-летней девочкой и 8-летним мальчиком. Он хотел поговорить с женщиной, но та уже легла спать. Обидевшись, он подпер входную дверь ковром, поджег дом и сбежал.

Фото: СК по Красноярскому краю

Первой запах дыма почувствовала девочка. Она мигом разбудила мать и позвонила своему дяде. По счастливой случайности мимо дома проезжал таксист. Он увидел пожар, подбежал к дому, затем отрыл окно и спас женщину с детьми из огня.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В его отношении заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, двух и более лиц, в том числе малолетнего». Отметим, что он уже не первый раз пытался сжечь экс-подругу, но женщина никуда не обращалсь.