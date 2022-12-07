«Хотел погулять один, как старший брат»: побег 6-летнего мальчика из детсада обернулся уголовным делом

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске завели уголовное дело после побега шестилетнего воспитанника из детского сада. Об этом сообщает СК по краю.

Мальчик посещал дошкольную группу при 131-й прогимназии в Красноярске на Красномосковской улице. Примерно в 17:30 дети с воспитателем пошли на прогулку – на площадку рядом со зданием учреждения. Тогда у ребенка и созрел план побега, он незаметно отстал от одногруппников и взрослых и тихонечко сбежал с территории детсада.

Пропажу воспитанника заметили быстро. Дальше – звонок родителям, в полицию и волонтерам. Нашли беглеца в тот же день, неравнодушная красноярка увидела его в подъезде одного из домов на соседней улице. С мальчиков все хорошо, его передали родителям.

Как сообщили «КП-Красноярск» в СК по краю, мальчик свой побег объяснил тем, что хочет быть самостоятельным:

- Очень хотел гулять один, как старший брат, и покататься на горках.

Отметим, что брату дошкольника уже 18 лет, и он может гулять в одиночестве с чистой совестью. А вот для детсада самовольная прогулка мальчика обернулась уголовным дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Следователи будут выяснять, кто виноват в произошедшем.

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