В Красноярске пропал 6-летний мальчик

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске ищут пропавшего 6-летнего мальчика. Ребенок ушел из прогимназии №131 на Красномосковской – около шести вечера перелез через забор и исчез. Дома после этой выходки он не появлялся.

Что побудило мальчика уйти, пока неясно. На мороз он вышел одетым – в темном пуховике с опушкой, черных штанах, светлой шапке-ушанке. Видевших ребенка просят сообщить по номерам +73912214455 или 102.

Обновлено: ребенка привела в пункт полиции неравнодушная прохожая. Жизни мальчика ничего не угрожает