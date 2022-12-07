В Красноярском крае в лобовом ДТП на трассе погибли четыре человека

Фото: МВД по Красноярскому краю

7 декабря в Красноярском крае произошло жуткое ДТП на трассе. Об этом сообщают в региональном МВД.

Трагедия случилась в Мотыгинском района на 90 километре трассы «Раздолинск-Енисейск». Автомобиль «Нива» влетел под грузовик «Урал». От столкновения передняя часть отечественного внедорожника буквально смяло.

В аварии погибли четыре человека – все, кто находился в «Ниве». Сейчас их личности устанавливаются. 57-летний водитель «Урала» не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники МВД. Проводится проверка, после которой, наверняка, будет заведено уголовное дело.