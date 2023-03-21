В Красноярске наградили победителей конкурса рисунков «Лес глазами детей»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начали с экскурсии, закончили чаем со сладостями! В Международный День лесов, 21 марта, в краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей».

География охвата конкурса масштабная: Красноярск, Минусинск, Сосновоборск, Норильск, Лесосибирск, Енисейск, Кодинск и десятки населенных пунктов из всех районов края. Дети нарисовали почти 700 рисунков, в которых они сумели показать богатство и красоту лесов родного края, удивительный мир животных и растений, научить правилам грамотного поведения человека в лесу, смогли отобразить работу людей, которые охраняют леса от огня.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Призовые места заняли 13 ребят из краевого центра, Зеленогорска, Иланского, Дивногорска, Идринского и Тасеевского районов.

В номинации «Выбор читателей» первое место занял Кристина Бурдина, второе - Анастасия Митина. На третьем месте - Артем Братусь.Дипломы и подарки им вручил Виталий Дроздов, депутат Законодательного Собрания края – председатель комитета по природным ресурсам и экологии.

- Конкурс – это всегда волнение, творческий азарт и вдохновение! - отметил Виталий Дроздов. - Поздравляю победителей и благодарю всех участников за творческий подход и энтузиазм! Более того, я уверен, что все, кто участвовал в этом конкурсе, всегда будут относиться к лесу бережно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В номинации краевого Лесопожарного центра выиграли четыре участника – это Виктория Тютрина, Семён Ларионов, Артем Соловьев, Дмитрий Дехант.

В номинацию Иланского лесничества попали Ксения Апанасевич, Аксинья Муранец, Арина Евмененко – все они из города Иланский.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Очень надеемся, что вместе с нами вы будете сохранять и приумножать наши лесные богатства, - сказала Наталья Семионенко, директор Иланского лесничества.

В номинации «Выбор редакции «Комсомольская правда» победу одержали Алиса Шестакова, Милана Амосова, Ярослав Добряков.

- Приятно осознавать, что проведение такого замечательного конкурса уже стало доброй традицией, - рассказала специалист по связям с общественностью компании КонТех. –Лес — это легкие планеты, наше природное состояние и богатство, которое мы должны беречь. На свои рисунках ребята мастерски изобразили всю красоту, всю мощь сибирских лесов! За ваш талант, ваше стремление сделать мир лучше мы дарим вам сладкие подарки!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники краевого Музея леса провели для победителей конкурса увлекательную экскурсию. Ребята узнали много интересного о растениях и животных Красноярского края, а также о работах по охране и защите лесов региона.

- Хотелось бы сегодня всех поздравить с таким важным праздником, как Международный день лесов, - обратился к победителям конкурса Алексей Панов, министр лесного хозяйства Красноярского края. - Красноярский край заслуженно славится на всю страну своими зелеными богатствами. Наша задача – все это не только все это сохранить, но и приумножить. Я смотрю на рисунки детей, участвующих в конкурсе, и вижу, что растет достойная смена! Надеюсь, что когда вы станете взрослыми, то пополните ряды людей, которые работают на благо лесов региона. Уже сейчас вы можете стать участниками движения школьных лесничеств, которое так активно развивается в нашем крае. Это хорошая преференция при поступлении в профильное учебное учреждение.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Творческий конкурс «Лес глазами детей» — это совместный проект краевого Лесопожарного центра и медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск, организованный при поддержке министерства лесного хозяйства края, краевого Общества лесоводов, Иланского лесничества и компании «КонТех».

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