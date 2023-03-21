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21 марта 2023 11:19

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»

В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей»