«Отомстил за избиение кочергой»: в Туве дедушка напоил 17-летнего внука алкоголем и ударил ножом

В Кызыле мужчина ударил ножом несовершеннолетнего внука во время совместного застолья Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы Кызыле задержали 61-летнего мужчину, который ударил внука ножом в грудь. Об этом сообщает региональный СК.

5 декабря 61-летний мужчина коротал вечер за спиртным. В какой-то момент горожанину стало скучно, и он позвал своего 17-летнего внука составить компанию, на что тот согласился. При этом дедушку совсем не смутило, что парень несовершеннолетний.

Во время застолья между родственниками случился конфликт. Слово за слово, и в руке мужчины появился нож, спустя еще несколько секунд он пустил его в ход, ударив внука в грудь. К счастью, молодой человек выжил, его спасли врачи.

- Мужчина «вспомнил старую обиду» - как ранее внук избил его кочергой и решил отомстить. Мама подростка в этот момент спала в соседней комнате, - сообщили «КП-Красноярск» в СК по Республике Тыва.

Мужчину же задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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