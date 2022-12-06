В Красноярске женщина избила до смерти свою 85-летнюю бабушку за просьбу помочь дойти до туалета

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 43-летняя женщина жестоко и до смерти избила свою 85-летнюю бабушку, которая разбудила её посреди ночи. Как рассказали «КП-Красноярск» в прокуратуре, внучка была недовольна ночным пробуждением и решила сорвать злость на беспомощной пожилой женщине. В результате бабушка скончалась от множественных полученных травм.

Все произошло в Советском районе Красноярске 12 января 2021 года. 85-летняя женщина в силу возраста и слабого здоровья не могла себя самостоятельно обслуживать, а также элементарно передвигаться по квартире. Ночью она позвала свою внучку – 43-летнюю женщину – чтобы та помогла ей дойти до туалета. Но женщине это не понравилось, она устала от постоянного ухода за бабулей, и все её просьбы вызывали в ней агрессию.

Подойдя к старушке, внучка резко стянула её с кровати, уронив на пол. Затем схватила за голову и 8 раз ударила её об пол и деревянный борт кровати. Но на этом она не успокоилась и начала жестоко избивать бабушку.

Из-за серьезных травм пожилая женщина умерла в тот же день.

Было заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности его смерть». В суде присяжные заседатели решили, что женщина заслуживает снисхождения (интересно, по какой причине?).

Ей назначено 8 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.