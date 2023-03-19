Спас больше двух сотен жизней: летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о своем подвиге

Дамир Юсупов: «Даже если бы я мог обернуть время вспять, вернуться в прошлое… Я бы ничего не стал делать по-другому» Фото: Мария ЛЕНЦ

15 августа 2019 года. Самолет компании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва—Симферополь. Многотонная махина разгонялась на взлетно-посадочной полосе. До отрыва от земли оставались считанные секунды. Экипаж был спокоен и уверен во всем, что он делает. Еще мгновение, и авиалайнер взлетел в воздух, а спустя несколько секунд он буквально пронзил собой стаю чаек. Приборы показали, что оба двигателя повреждены. Дальше лететь было нельзя…

Полторы минуты полета

— Птиц было около 50. Чайки очень крупные. У них размах крыльев около полутора метров. Такое препятствие - серьезная угроза. Нас учили всегда одному: если лететь нельзя, нужно вернуться на взлетно-посадочную полосу. Но тогда я понимал: мы не сможем. Поэтому решили сажать самолет прямо в поле. Ни пассажиры, ни остальные члены экипажа не понимали, что происходит. А мы просто старались сделать все, чтобы самолет не перевернулся, — вспомнил события того дня Дамир.

От момент взлета до посадки прошло всего 93 секунды… Но именно они могли обернуться страшной трагедией для сотен людей.

Когда разного рода эксперты занимались расследованием того, что произошло, они усматривали ошибки пилотов, выдвигали различные гипотезы… Говорили, что в результате дезорганизованных и непоследовательных действий пилотов, самолёт не смог набрать необходимую для ухода на второй круг высоту и совершил вынужденную жесткую посадку на кукурузное поле за пределами аэропорта.

Встретиться с героем приехали жители игарки, которые не видели его очень давно Фото: Мария ЛЕНЦ

— Одно дело, когда ты расследуешь инцидент, сидя в теплом кабинете, а другое, когда все это происходит именно с тобой. Я знаю то, что написано в отчетах. Но даже если бы я мог обернуть время вспять, вернуться в прошлое… Я бы ничего не стал делать по-другому. Да, мы сели в поле, а не на полосу, но зато наши пассажиры остались живы. А это - самое главное.

На второй день после аварии Президент России Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев Российской Федерации, а кабинный экипаж Орденами Мужества.

Могли бы отправить в музей, но…

Подвиг Дамира Юсупова и Георгия Мурзина обсуждался очень долго. Как это обычно бывает, различные артефакты в память о подобных событиях отправляются в музеи… Но в этот раз все сложилось совсем не так.

— Самолет, к сожалению, распилили. Внешне он целый был, но получил повреждения. Когда произошла аналогичная ситуация на Гудзоне, авиалайнер поставили в музей. И тут могли это сделать, но в связи с тем, что это произошло 15 августа, а 25 числа уже стартовал авиасалон МАКС в Жуковском, самолет решили просто распилить. На это было очень тяжело смотреть: его просто разделали на части и закинули те в самосвал. А ведь для музея он вполне бы пригодился…

И хотя самолет не сохранили, зато о событиях того дня сняли фильм. К слову, посвящен он не только аварии. Немало места в картине режиссер Сарик Андреасян отвел рассказу о главном герое: его детстве на севере, различных жизненных ситуациях.

— Это жизненный фильм, главный посыл которого - путь к мечте. Ведь у каждого из нас была мечта. Кто-то реализовал ее, кто-то - нет. Но ведь, согласитесь, нужно прилагать максимум усилий, чтобы она сбылась.

Герой постарался дать автограф каждому, кто попросил об этом Фото: Мария ЛЕНЦ

Дамир Юсупов хотел посвятить свою жизнь авиации, как его родители. Папа управлял вертолетами Ми-4 и Ми-8. А мама работала в аэропорту. И мечта сбылась.

— Что касается жизненных историй, которые есть в фильме, это все реальность, не выдумка. Игарка - это друзья, одноклассники, близкие семье люди, учителя. С этим городом меня многое связывает. Мне иногда снится та квартира, где мы жили с родителями. И я с удовольствием делился с режиссером моментами из своей памяти об этом времени. В остальном, я во время съемок принимал участие в них на тренажере, консультировал Егора (Егор Бероев, актер, сыгравший пилота в фильме и имеющий большое внешнее сходство со своим героем, прим.ред.), который играл меня, и Германа, второго «члена экипажа», чтобы они вели себя как настоящие пилоты. И они достойно справились с задачей.

Конечно, не весь фильм построен исключительно на реальных событиях. Есть и немного художественного вымысла, признался Дамир. Но без этого никуда - ведь нужно было пробудить чувства в зрителях.

Приехала вся Игарка

У жителей игарки к Дамиру особенно теплые чувства. Еще бы! Кто-то помнит его с детства, и вот, понимает, что он - настоящий герой. Гордость берет. Поэтому на показ фильма в Красноярск приехали чуть ли не всем городом.

— Я просто увидела объявление о показе фильма, купила билет. Дамира помню с самого детства. Он меня, конечно, не узнает. Но я очень рада, что сегодня мы встретимся, — поделилась с «КП»-Красноярск» одна из гостей специального показа фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Встретил пилот-герой на сеансе и свою воспитательницу, и одноклассников. Со всеми постарался пообщаться и сделать фото на память. И очень переживал, что кого-то обделит вниманием. Все-таки люди проделали такой долгий путь…