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20 марта 2023 3:38

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске