Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Красноярске