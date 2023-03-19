В Красноярске на рабочей неделе ожидаются морозы до -20 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущей рабочей неделе ожидаются зимние морозы с похолоданием до -21 градуса. Прогноз погоды составили специалисты портала GISMETEO.

Морозы начнутся уже в понедельник. Днем похолодает до -9 градусов. Будет безветренно и без осадков. Ночью температура понизится до -14 градусов.

Во вторник днем - переменная облачность, но снега можно не ждать. Дневная температура составит -6 градусов. Зато без сильного ветра. А вот ночью резко похолодает до -21 градуса.

Постепенно начнет теплеть со среды. Днем будет около -2 градусов, синоптики обещают солнечный и безветренный день. Осадков так же не ожидается. Ночная температура составит -10 градусов.

В четверг днем будет +1 градус. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без ветра и осадков. Зато ночью резко похолодает до -14 градусов.

В пятницу синоптики обещают уже положительные значения температуры – около +6 градусов. Ожидается пасмурная погода, но без осадков. Ветер же усилится, возможны порывы максимум до 3 метров в секунду. Ночью будет около -3 градусов.