В сельских школах Красноярского края проходят экоуроки

Школьники активно и с удовольствием отвечали на вопросы, сами много спрашивали. Фото предоставлено компанией

В Сухобузимской средней школе для учеников начальных классов из Высотино прошло необычное занятие – интерактивный экоурок. Первая часть — информационная, на которой школьникам рассказали о крупнейших свалках мира, о том, что выброшенные пластик, металл, стекло или автомобильные покрышки разлагаются в природе сотни, а то и тысячи лет. Ребята поучаствовали в викторине, обсудили особенности переработки разных видов отходов. Самой веселой частью урока стало знакомство с мусоровозом и экипажем, который каждый день работает на улицах Сухобузимского.

- Экологическое образование в современном мире – важное направление. Конечно, в школах есть уроки, на которых обсуждаются вопросы экологии. Но важно не только обучать правильно выбрасывать мусор, но и на примерах показывать, для чего именно это делается, - считает Юлия Комиссаренко, руководитель PR-направления «Красноярской рециклинговой компании». – Нужно учить ребятишек разбираться в том, какой пластик перерабатывается, какой нет, знать, что стекло или алюминий, например, можно перерабатывать практически бесконечно, а пластик – более десяти раз. Самая благодарная аудитория – дети старших групп детских садов и ученики младшей школы, 1-4-й классы. Они любознательные, им все интересно, они активно впитывают новую информацию, слышат, понимают. И что особенно важно – готовы делиться новыми знаниями с родителями. Придут домой, расскажут и в следующий раз проконтролируют маму или папу, чтобы не бросали мусор мимо корзины, не жгли его.

КРК работает в левобережной технологическое зоне – левобережье Красноярска, Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский районы и поселок Кедровый. Уроки проходят по предварительной записи раз в неделю. С 2019 года экоуроки посетило более 2500 детей и взрослых.

Самой веселой частью урока стало знакомство с мусоровозом и экипажем, который каждый день работает на улицах Сухобузимского. Фото предоставлено компанией

От урока в Сухобузимской школе ребятишки остались в восторге.

- Мне очень понравилось, урок необычный отличается от других занятий, - делится впечатлениями Света Калинова, ученица 3-го класса Высотинской школы Сухобузимского района. – Я узнала, что самый обычный мусор, который мы выбрасываем каждый день, можно переработать и сделать из него новые полезные вещи. Например, из пластиковой бутылки из-под газировки можно сделать одежду.

- Мне понравилась идея, что мусор – пластик, стекло - можно перерабатывать. Если просто выбрасывать такой мусор, то он очень вредит природе, - говорит Данил Галактионов. – А людей много, все используют пластик, стекло, когда покупают продукты… Поэтому мусора много. Еще нельзя жечь шины, это вредно для природы и может вызвать пожар.

Желающих посидеть в кабине водителя и "порулить" было много! Фото предоставлено компанией

Учитель начальных классов Высотинской средней школы Елена Шенфельд поблагодарила специалистов компании за интересный и насыщенный урок:

- Мы обратили внимание на то, что наши дети мало интересуются вопросами экологии, не все знают о необходимости бережного отношения к природе, правильного обращения с мусором. И мы обратились к региональному оператору по обращению с ТКО с просьбой провести для школьников экологические уроки. Детям было очень интересно! Они активно и с удовольствием отвечали на вопросы, сами много спрашивали. Среди учеников была и моя дочь, ей очень понравилось. Когда после урока мы пошли в магазин, она взяла сумочку, которую получила в подарок, как и все ученики. И я так понимаю, пакеты мы больше покупать не будем. Уверена, что и у других ребят остались подобные впечатления. После урока мы с ними еще раз побеседовали «на запоминание». Урок прошел плодотворно и, думаю, с огромной пользой.