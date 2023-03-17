Каждодневная работа для нашего комфорта

Наталья Капустина, руководитель службы эксплуатации управляющей компании «Холмсервис»

Накануне Дня работника ЖКХ, ведущие эфира Денис Денисов и Ренат Каримуллин пообщались с руководителем службы эксплуатации управляющей компании «Холмсервис» Натальей Капустиной.

- Наталья Викторовна, как УК сейчас решают актуальные весенние вопросы: скользкие дороги во дворах из-за перепадов температур и мусор, который появляется после таяния снега?

- Работники ЖКХ в любой сезон сталкиваются с погодными проблемами. Весной со скользкостью мы боремся по-разному: и колем лед, и подсыпаем дорожки. Дворники выбирают свои методы, в зависимости от опыта работы. Что касается мусора после таяния снега, особенно того, что остается после выгула собак… Дворники обязаны убирать все отходы и мусор, как только они покажутся из-под снега. Хочется отметить – жители и владельцы собак из года в год становятся более дисциплинированными и ответственными. Все больше людей выгуливают своих питомцев правильно, убирая за ними. Конечно, этот процесс постепенный, но уже есть результаты. В свою очередь мы также постоянно напоминаем о важности соблюдения правил чистоты, устанавливаем информационные таблички.

- Еще одна тема, на которую постоянно поступают вопросы от наших слушателей, – нововведения в области ЖКХ, новые правила определения нормативов потребления коммунальных услуг.

- Нововведения появились еще в сентябре прошлого года. Так, мы стали иначе рассчитывать общедомовые нужды на канализацию: предъявлять к оплате не норматив, а сумму за горячую и холодную воду. Кроме того, за 2022 год будет выполнен перерасчет по общедомовым нуждам. Его проведут как раз в текущем марте. Это значит, что жители получат квитанцию с перерасчетом – в большую или меньшую сторону. Почему нововведения касаются величины нормативов? Делается это для того, чтобы собственники переходили на оплату общедомовых нужд по счетчику. Не по нормативу с последующим перерасчетом, а именно по счетчику. То есть каждый месяц в квитанции будут разные суммы, в зависимости от того, сколько дом истратил электроэнергии, воды на общедомовые нужды. Как правило, когда люди рассчитываются за услугу по показаниям счетчика, то платят меньше, потому что более рационально пользуются ресурсами, экономят.

- В воскресенье, 19 марта, сотрудники сферы ЖКХ отметят свой профессиональный праздник. Как готовитесь к этой дате?

- Эта дата - хороший повод поздравить тех, чья каждодневная работа делает нашу жизнь более комфортной. В течение года собираем благодарственные письма, устные или письменные, которые жители приносят в адрес наших сотрудников – дворников, уборщиц, техников-смотрителей. И отмечаем их труд, вручаем почетные грамоты и денежные премии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые коллеги, дорогие красноярцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства! Это действительно наш общий праздник, праздник каждого нашего дома, ведь только совместными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь более комфортной и красивой. Ежедневный, зачастую незаметный труд работников отрасли ЖКХ – дворников и инженеров, сантехников и электриков, бухгалтеров и плотников - отражается на качестве нашей жизни. Именно от вас зависит, будет ли в домах тепло и уютно, а во дворах чисто и приятно. Желаю вам, чтобы у вас всегда хватало сил и энергии для добросовестного исполнения своей работы. Пусть все заботы будут – в радость, а в ответ чтобы вы всегда получали только благодарности и благодарные улыбки!

Здоровья вам, процветания, уважения и достойной зарплаты за ваш самоотверженный труд. Новых интересных проектов, любопытных открытий, ярких мгновений! Пусть вам всегда сопутствует удача – и на работе, и в личной жизни.

С этим праздничным номером «Комсомольской правды» мы хотим подарить красноярцам семена цветов, чтобы каждый двор и весь город стали еще уютнее и красивее!

Ирина Сидорова, генеральный директор УК «Холмсервис»

Генеральный директор УК «Холмсервис» Ирина Сидорова.