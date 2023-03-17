«Жила с этой бедой 15 лет»: из-за редкой аномалии у сибирячки «разъехались» половины лица

Татьяна Файзуллина до операции (слева) и после (справа)

Кто бы мог подумать, что еще пару лет назад эта красивая девушка старалась прятать лицо от окружающих. Полжизни заставляла себя мириться с тем, что она другая, не как все. Из-за деформации костей с четырнадцати лет у нее одна сторона лица стала «съезжать» вниз. Татьяна искала информацию в интернете, как можно это исправить, но все варианты стоили космических денег, которых в ее семье нет. И вдруг оказалось, что операцию можно сделать бесплатно. Красноярские хирурги изменили ее до неузнаваемости. Своей эксклюзивной историей Татьяна Файзулина поделилась с «Комсомольской правдой»-Красноярск.

Прозвучало, как приговор

От услышанного девушке стало не по себе. Она пришла к стоматологу, чтобы вырвать зуб мудрости, который заболел со страшной силой. Но врач произнес: «Вы понимаете, что однажды ваша челюсть может замкнуться и вы не сможете даже рот открыть, не сможете разговаривать»... Дома Татьяна села и задумалась, а что делать?

Тот разговор с врачом произошел в самом начале 2021 года. Сейчас Татьяне Файзулиной 29 лет. Она живет в небольшом городе Вихоревке в Иркутской области. Работает специалистом по технике безопасности на железной дороге. Жизнерадостная и оптимистичная девушка, о таких говорят: с огоньком... несмотря на свою непростую жизнь:

- В детстве у меня все было нормально, когда начала взрослеть, лет с четырнадцати, стала замечать, что у меня одна часть лица уходит вниз, а другая, наоборот, подтягивается наверх. И с каждым годом эта ассиметрия проявлялась все больше. Пыталась не комплексовать из-за внешности, но признаюсь, было не просто.

Рассматриваем «те» фотографии Татьяны в соцсетях: яркая, стройная – но всегда подает себя так, чтобы неправильную половинку лица не было видно. Ей повезло, сверстники не делали обидных замечаний в ее сторону, окружающие старались не замечать. А легкий характер брал свое. Когда выросла, родила ребенка, хотя с мужем, увы, не сложилось, поклонники были.

До операции Татьяна фотографировалась так, чтобы неправильную половинку лица не было видно Фото: из архива героя публикации.

Искала лучшего врача

Татьяна признается, сама затянула. Жила и жила, лицо – ну, какое есть. А еще боялась непомерных расходов на лечение, ведь это сложная хирургия.

А два года назад решила, нужно что-то делать. Пошла на консультацию в местную больницу, там подтвердили, челюстно-лицевая операция может помочь.

Такая возможность, оказалось, есть в соседнем регионе, Красноярском крае, здесь в краевой больнице работают два профильных челюстно-лицевых хирурга. В итоге Татьяна попала к одному из них, Ивану Кану.

Хирург Иван Кан. Фото: из личного архива

- Я, когда изучала такие возможности в интернете, видела предложения частных клиник, - рассказывает она. – Стартовая цена от 500 000 рублей. Тут, думала, тоже будет платно, но вдруг поменьше, все-таки государственная больница. Хотя боялась даже спросить, сколько. А доктор говорит – бесплатно! «В смысле бесплатно?» «По полису ОСМ». «Да ладно?!». Это было в феврале 2021 года, а уже в мае мне сделали первую операцию: расширение верхней и нижней челюсти. Когда пришла в себя, я подумала, что хуже этого быть ничего не может. Но Иван Владимирович сказал, что это еще цветочки, основное впереди.

В Красноярской краевой больнице прокомментировали:

- Девушка обратилась к нам с ассиметрией лица. У нее была сочетанная зубо-челюстная и лицевая аномалия, это произошло в результате чрезмерного роста одной из половин нижней челюсти. Остальные кости лицевого скелета, в первую очередь верхняя челюсть, подстроилась под несимметричную нижнюю. В результате пострадал и прикус, а значит и функция жевания. Кроме того у девушки наблюдалось сужение верхней и нижней челюстей, следствием чего была выраженная скученность зубов.

Раз начала – надо идти до конца

На то, чтобы пациентка пришла в себя, а металлические конструкции внутри прижились, ушло больше полутора лет. Вторая операция состоялась недавно, в январе 2023 года. Очень сложная, длилась пять часов. По словам Татьяны, у нее открылось кровотечение, хирург принял решение отложить часть работы на следующий раз. Жизнью пациентки нельзя рисковать.

Татьяна в больнице сразу после операции

Два дня она провела в реанимации. А как пришла в себя, зареклась: все, хватит, больше она на такое не согласиться. Полтора месяца провела в больнице, поначалу даже говорить не могла, даже звук произносить было больно. Домой приехала – сын поначалу не узнал.

- Мне кажется, что у меня все лицо в железяках. Приезжаю в феврале в Красноярск снимать швы. Иван Владимирович спрашивает: «Ну что, готова к следующей? У нас будет еще операция на подбородок, он у нас не по центру». Я ответила: «Готова хоть завтра». Наверняка она будет последняя, она не сложная, займет всего 30 – 40 минут. С датой мы пока еще не определись.

Где, скажите, в какой стране мира может так повезти, чтобы высокотехнологичную и сложную операцию провели бесплатно?! И сделал это один из лучших челюстно-лицевых хирургов в России.

Сейчас Татьяна выглядит так

- Когда я в первый раз приехала и увидела, что больница государственная – такая! я была в шоке. Современная, у меня была отдельная палата, замечательное отношение ко мне всех, от младшего персонала и медсестер до врачей. Никогда не устану говорить слова благодарности Ивану Владимировичу Кану. Этот человек изменил мою жизнь, сыграл в ней большую роль. Исполнил мою мечту жить с ровным личиком. Он стал для меня волшебником. Это доктор с золотыми руками.