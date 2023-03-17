В Красноярске у двоих местных жителей изъяли 35 килограммов мефедрона

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков закрыли крупную нарколабораторию. Производство мефедрона наладили два местных жителя, сообщает ГУ МВД по региону.

Один из мужчин уже был неоднократно судим. Вместо с напарником он наладил полный цикл производства химического синтетика. Сбывать его планировали через тайники-закладки.

В результате обыска в припаркованном на автозаправке автомобиле, который принадлежал одному из мужчин, полицейские нашли большую партию наркотика. В коробке лежало 20 пакетов – всего почти 10 килограммов.

10 килограммов наркотика полиция обнаружила в припаркованной машине Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

После этого обыск прошел в арендованном мужчинами помещении в Ленинском районе. Именно там находилась лаборатория: сотрудники МВД нашли сотни канистр и прочих емкостей с реактивами, а также еще 25 килограммов мефедрона, который хранился в мешках.

Оба «химика» заключены под стражу. На них заведено уголовное дело.