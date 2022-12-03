В Заозерном мать с двумя детьми погибли в ночном пожаре. Фото: СК по Красноярскому краю

3 декабря в городе Заозерный Рыбинского района произошел пожар, в котором погибла женщина, а также двое ее детей. Как сообщает СК по Красноярскому краю, заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар возник в деревянном доме посреди ночи 3 декабря. О возгорании сообщили соседи. Во время тушения пожарные обнаружили тело 27-летней женщины, а также еще живых детей 4 и 7 лет – они скончались по дороге в больницу. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Супруг женщины и отец детей в момент трагедии находился на вахте.

Основной версией возникновения пожара является нарушение монтажа и использование печи. Следователи выяснили, что дымоход находился слишком близко к деревянным перекрытиям потолка.