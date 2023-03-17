В Красноярске на выходных потеплеет до +8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих выходных потеплеет до +8 градусов. Прогноз погоды составили специалисты портала GISMETEO.

Так, днем в субботу воздух прогреется до +8 градусов. Ожидается солнечный день без осадков и ветра. Однако ночью будет похолодание, температура понизится до -6 градусов.

В воскресенье днем ожидается около +6 градусов. В целом будет солнечно и без снега или дождя. Однако к вечеру погода начнет портиться. Ночью похолодает до -7 градусов, ветер усилится, возможны порывы до 15 метров в секунду. Возможен мокрый снег.