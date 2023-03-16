Где отремонтируют дороги в Красноярске к лету 2023 года: список улиц и адресов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к лету собираются дополнительно привести в порядок 25 километров дорог – в общей сложности 20 участков. Рассказываем, где отремонтируют дороги в Красноярске к лету 2023 года.

Список адресов, где пройдет ремонт дорог в Красноярске 2023

- от Матросова до 60 лет Октября, 2;

- Цементников – от Тургенева до Лесопильщиков;

- Королева;

- Мечникова;

- Джамбульская;

- Новгородская;

- Светлогорская;

- 40 лет Победы – от дома №2 до Микуцкого;

- Березина – на участках от Герцена до Линейной и от Шахтеров до Аэровокзальной;

- Воронова;

- Апрельская;

- Львовская;

- Одесская – от моста 777 до Рейдовой;

- Седова;

- Сады;

- Корнеева;

- Чернышевского – участок от Караульной до Мартынова.