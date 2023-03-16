Где отремонтируют дороги в Красноярске к лету 2023 года: список улиц и адресов
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске к лету собираются дополнительно привести в порядок 25 километров дорог – в общей сложности 20 участков. Рассказываем, где отремонтируют дороги в Красноярске к лету 2023 года.
Список адресов, где пройдет ремонт дорог в Красноярске 2023
- от Матросова до 60 лет Октября, 2;
- Цементников – от Тургенева до Лесопильщиков;
- Королева;
- Мечникова;
- Джамбульская;
- Новгородская;
- Светлогорская;
- 40 лет Победы – от дома №2 до Микуцкого;
- Березина – на участках от Герцена до Линейной и от Шахтеров до Аэровокзальной;
- Воронова;
- Апрельская;
- Львовская;
- Одесская – от моста 777 до Рейдовой;
- Седова;
- Сады;
- Корнеева;
- Чернышевского – участок от Караульной до Мартынова.