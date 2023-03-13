Максим Басов: У краевых предприятий угледобычи и энергетики достаточный запас прочности

Максим Басов, генеральный директор СУЭК и СГК. Фото: предоставлено компанией

- Максим Дмитриевич, можно подвести окончательные итоги производственного 2022 года. С какими результатами завершили его красноярские предприятия СУЭК и СГК?

- Прошлый год для нас был достаточно сложным и одновременно успешным. Предприятия СУЭК добыли почти 110 миллионов тонн угля, на 7 миллионов больше, чем годом раньше. Что касается красноярских предприятий - здесь достигнуты рекордные результаты, каких не было в их «новейшей» истории, с начала 2000-х годов, - свыше 34 миллионов тонн. Основным фактором роста добычи стал спрос со стороны угольной генерации, которой пришлось нести повышенную нагрузку из-за низкой водности сибирских рек и соответствующего снижения выработки со стороны гидроэлектростанций. В энергетике мы тоже произвели рекордное количество тепла, электричества, успешно реализовали наши инвестиционные проекты, проложили 50 километров сетей и подключили 141 объект краевого центра к теплоснабжению - больше, чем в других регионах Сибири. Что еще раз доказывает: наши предприятия угледобычи и энергетики имеют достаточный запас прочности и могут обеспечивать станции топливом, а потребителей - теплом и электроэнергией при любых производственных нагрузках.

- В 2023-м сможете поддержать достигнутую планку?

- По угольной генерации планы на 2023 год - более 32 миллионов тонн угля. Много работы предстоит и в сфере теплоэнергетики. Я ознакомился с планами по развитию Красноярска и поражен тем темпам, с которыми город будет расти. И мы как главная тепловая энергетическая компания региона, безусловно, должны соответствовать этим темпам.

- Развитие - это не только рост определенных показателей, в современном обществе это еще и экология… Какие проекты компании реализуют в этом направлении?

- В 2023 году запланированы масштабные инвестиции в красноярские предприятия угледобычи и энергетики - они превысят 30 миллиардов рублей. И основным направлением инвестирования как раз станет экология. На угольных разрезах это, прежде всего, продолжение строительства и модернизация комплексов очистки карьерных вод с учетом наилучших доступных технологий. На станциях угольной генерации - повышение экологичности ТЭЦ, закрытие малых, неэффективных котельных и перевод частного сектора на альтернативные виды отопления. Сегодня СГК продолжает устанавливать электрофильтры на ТЭЦ-1 - до конца 2024 года будут подключены все 14 фильтров. Одновременно ведется строительство второго энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3, который обеспечит дальнейшее развитие города, частичное переподключение к ТЭЦ-3 мощностей ТЭЦ-1 и малых котельных, что является важным с точки зрения экологии (на текущий момент из 35 котельных 31 уже выведена из эксплуатации).

КОНКРЕТНО

- Работу крупных промышленных предприятий в последние годы осложнили ограничения на поставку техники и комплектующих из зарубежных стран. Как на предприятиях СУЭК и СГК удается решать вопросы, связанные с импортозамещением?

- Это достаточно большая проблема, особенно для отрасли добычи угля, горнорудной техники, - в энергетике процент отечественных технологий всегда был выше. Полного импортозамещения, конечно, добиться сложно, но мы этот вопрос решаем, в первую очередь, за счет собственных машиностроительных и ремонтных подразделений. В конце 2022 года такие предприятия из пяти регионов объединились в Единую сервисную компанию СУЭК («ЕСК СУЭК») с головным центром в Красноярском крае. Такое объединение обеспечило нам усиление ресурсов, тиражирование на все подразделения сервиса лучших практик, стандартов качества, расширение возможностей для выпуска техники и запасных частей. Сегодня они изготавливают большой перечень оборудования, комплектующих для горных машин и шахтных механизмов, а в Назарове - основных конструкций для электрофильтров, которые мы монтируем на ТЭЦ-1.

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