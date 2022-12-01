В Минусинске произошел крупный пожар на местной «барахолке»

Фото: vk.com/city_minusinsk

В Минусинске минувшим вечером начался пожар в торговых павильонах на улице Абаканской. Это популярная среди горожан торговая точка, в частности из-за павильона «Спортстайл», теперь тоже охваченного пламенем. В МЧС сообщили, что загорелась кровля торговых павильонов.

– Сегодня в 20:25 поступило сообщение о пожаре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1200 кв.м. На месте работают 8 единиц техники и около 22 человек личного состава, – добавили в ведомстве.

О пострадавших пока не сообщается. Добавим, что пару лет назад эти же павильоны уже горели – по мнению местных жителей, проблема кроется в неисправной проводке. По другой версии минусинцев, это был поджог, организованный посетителями местной пивнушки.