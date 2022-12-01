Мешали смотреть телевизор: суд признал вменяемым и посадил на 25 лет жителя Тувы, который выбросил из окна двух девочек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Верховный суд Тувы сегодня вынес приговор по резонансному делу об убийстве двух несовершеннолетних девочек. Их убийца проведет ближайшие 25 лет в колонии строгого режима – суд постановил, что он совершил убийство заведомо беспомощных малолетних с особой жестокостью.

Зверская история произошла в ночь с 30 на 31 октября прошлого года. Мужчина проживал в коммуналке, в арендованной комнате, а девочки 9 и 14 лет были его соседками. Подростки мешали ему смотреть телевизор, и тувинец попросил их не шуметь.

Когда девочки не откликнулись на его замечание, мужчина взбесился и выбросил их из окна восьмого этажа. От полученных травм обе скончались – младшая погибла на месте, старшую успели довезти до больницы.

После их гибели вскрылись нелицеприятные подробности: например, оказалось, что девочки были переданы в приемную семью из-за того, что их мать посадили в колонию. Однако после освобождения она самовольно забрала дочерей и переехала в Кызыл. Позже к ним заехал снимать комнату будущий убийца, который ранее также был судим по разным уголовным статьям.

Более того, даже находясь под административным присмотром полиции, мать продолжала совершать мелкие преступления. Ее должны были лишить родительских прав, но местные органы почему-то не сделали этого. В итоге после гибели девочек следователи обвинили в халатности местных полицейских, сотрудников опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, агентства по делам семьи и детей Тувы, а также завели новые уголовные дела на мать погибших детей.