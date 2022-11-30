От одиночества спасут Марсики, Кексы, Вегасы и Зорьки

Марсик Фото: Мария ЛЕНЦ

С идеей клуба к сибирякам обратились АО «Губернские аптеки» и «Комсомольская правда» и получили поддержку. Праздничные встречи в честь открытия «Губернского клуба любителей домашних животных» в этом году состоялись в восьми городах Красноярского края и Хакасии.

Клуб посвящен 200-летию Енисейской губернии, поэтому первым городом стала первая столица губернии, Енисейск. Открытия также прошли в Лесосибирске, Иланском, Канске, Ужурском районе и городе Назарово. И завершились в Минусинске и Абакане.

- Благодаря креативной команде сотрудников красноярского подразделения газеты «Комсомольская правда» мы смогли подготовить и реализовать такой яркий проект как «Губернский клуб любителей домашних животных». Для многих жителей нашего края, любящих и заботящихся о своих домашних питомцах, он стал настоящим праздником, очень запоминающимся событием уходящего года. И мы очень рады, что в нашем крае проживает огромное количество добрых и замечательных людей, которые помогали нам в организации «Губернского клуба». Надеюсь, что в следующем году мы вновь порадуем красноярцев интересными проектами, - подвела итоги генеральный директор акционерного общества «Губернские аптеки» Алена Попова.

Минусинск: «Возьми меня на ручки!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Открытие клуба в Минусинске проходило на центральной площади города, у фонтана, в минус 25. Как говорится, в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но зато может принести за пазухой! Многие так и сделали, в том числе хозяева рыжего кота Марсика.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода продиктовала размеры собак, в основном они были маленькие и очень маленькие. Рекорд всех восьми городов поставила мальтийская болонка Гуччи. Ей всего три месяца, но и став взрослой, она будет не больше двух килограммов.

Гуччи Фото: Мария ЛЕНЦ

- Несмотря на скромный размер, она рвется нас защищать и лает даже на крупных собак, - рассказали ее хозяева.

Но, конечно, были и исключения. Почетный гость праздника полицейский пес Бастер к холоду равнодушен: он живет на улице, в вольере, и работать приходится не только в помещении.

Немецкая овчарка Бастер прибыл на службу в кинологическую группу отдела МВД России «Минусинский» в 2020 году вместе со своим братом-близнецом по кличке Бандит, когда им было всего по четыре месяца. Они выросли, выучились в специальной школе и занимаются своей собачьей работой: Бандит умеет искать взрывчатые вещества, Бастер – наркотики и психотропные вещества.

Бастер Фото: Мария ЛЕНЦ

Служебная собака способна выявить запах, даже тщательно замаскированный другим, более сильным. И несмотря на технический прогресс, собачий нос эффективнее самых современных приборов.

Работа у братьев разная, могут подолгу не видеться, но чуют друг друга за версту!

В июне этого года Бандит и Бастер стали победителями интернет-голосования в конкурсе «Комсомольской правды» «Собачья работа-2022», в котором приняли участие 23 служебные собаки Красноярского края.

Рассказывает младший инспектор-кинолог МО МВД России «Минусинский» Антон Крымков:

- Пять лет назад я решил стать кинологом, но мою первую собаку, Засаду, уволили со службы по болезни, и я взял Бастера. Сам его воспитал. Он очень добрый, спокойный, мы с ним даже в школу ходили, показывали, как работает служебная собака. С детьми он играет, но собак не любит.

- Что будет с Бастером после службы?

- Засада осталась со мной, Бастера я тоже не брошу. Знаю, что и другие кинологи не бросают своих питомцев.

- Бастер специализируется на поиске наркотиков, и ходит много слухов, что такие четвероногие специалисты принимают эти вещества, чтобы лучше их искать.

- Это неправда. Наркотики смертельно опасны для собак, даже в небольшом количестве. Бывали случаи, когда собака находила пакет, случайно его рвала и погибала. Поэтому кинологу надо быть очень внимательным!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одни устойчивые к холоду собаки – питомцы минусинского приюта для животных «Новая жизнь». Им немало пришлось перенести: и предательство людей, и ДТП, и голод, и холод. Сейчас о них заботятся, конечно, но никто не сделает это лучше, чем хороший хозяин.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Неравнодушные минусинцы, гранты, волонтеры, конечно, помогают. Деньгами, заботами, эмоциями, - рассказывает руководитель приюта «Новая жизнь» Светлана Мешкова. – Но хочется, чтобы у наших подопечных началась по-настоящему новая жизнь. Она начнется и у тех, кто решится взять в свой дом бездомное животное. А пока хотим порадовать собак и кошек приюта новогодними угощениями и запускаем акцию «Коробка добра», куда можно положить корма и лакомства.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Домашние питомцы спасают от одиночества – так считают наши студенты, среди которых я провела опрос, - рассказывает преподаватель Минусинского педагогического колледжа Татьяна Богданова.

Кстати, колледжу исполнилось 100 лет, и все эти годы его выпускники учат детей и доброте, и ответственности по отношению к животным.

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Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Любишь лошадей? Заведи добермана!

Прекрасный Хакасский национальный краеведческий музей впервые открыл свои двери для собак! И только ради «Губернского клуба любителей домашних животных»!

Хан Фото: Мария ЛЕНЦ

Дело в том, что первым масштабным и ярким мероприятием клуба стал фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост», в котором приняли участие 18 питомцев сотрудников этого музея плюс фото из архивов в номинации «Ретро», а безусловным победителем стал доберман Хан.

- Он у нас парень своеобразный, играть ни с кем не будет, но к фотосессиям приучен – деньги зарабатывает и на себя, и на благотворительность. Вот сейчас, например, поедет в Москву сниматься в клипе, пригласил один известный певец, - рассказывает его хозяин, старший администратор музея Николай Архандееев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На праздник пришел и сын Хана, Зевс, который уже выше своего крупного папы.

- Я всегда мечтала о лошади. А доберман похож на нее больше всех пород, - рассказала его хозяйка Дарья.

Тор Фото: Мария ЛЕНЦ

Почетным гостем праздника стала овчарка Тор, которая отслужила в МЧС девять лет, помогая в поиске людей.

- Пес участвовал в поиске пропавших туристов, которые катались на снегоходах в Приисковом, работал со спасателями на прорыве дамбы на реке Сейба, искал туристов, попавших под лавину, и из семерых нашел троих, - рассказала начальник конно-кинологического подразделения МЧС Светлана Усольцева. – Сейчас Тор на пенсии, но продолжает работать, только уже меньше, чем раньше. После службы в МЧС он остался жить со мной.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Об ответственности за тех, кого приручили, рассказала и руководитель Центра живой природы «Росток» Татьяна Кудрявцева:

- У нас очень много животных, мы учим детей ухаживать за ними. А зимой делаем и развешиваем кормушки для птиц.

Татьяна Владимировна принесла черепаху, декоративную крысу, улиток, с которыми знакомились гости праздника.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Шаврина, организатор различных соревнований с участием людей и собак, пришла со стаффордширским терьером.

- Клэр уже 12 лет, она очень добрая, дети от нее не отходят, а взрослые, бывает, руководствуются стереотипами и считают, что это агрессивная порода.

Клэр выполняла все команды, ныряла головой под взрослые и детские руки, чтобы ее погладили, словом, разрушала те самые стереотипы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Абакан стал последним в списке городов, где прошло открытие «Губернского клуба любителей домашних животных». О следующих событиях будем сообщать в социальных сетях «Комсомольской правды» и «Губернских аптек» и наших новых друзей, которые появились у клуба во всех восьми городах.

Больше фото тут.

Совет специалиста

Виктория Афонина, ветеринарный фельдшер, сотрудник ветеринарной аптеки «Губернские аптеки», Абакан:

- Зимой очень актуальна защита собачьих и кошачьих лап от мороза, и в этом поможет пчелиный воск. Его нужно нанести перед прогулкой, он защищает не только от холода, но и от реагентов, и после прогулки легко смывается водой. Также воск хорошо помогает при сухости лап. И он безопасен, даже если ваш питомец будет вылизывать лапы. Маленькой баночки воска хватит минимум на один сезон, он очень экономно расходуется.

Виктория Афонина, ветеринарный фельдшер, сотрудник ветеринарной аптеки «Губернские аптеки» Фото: Мария ЛЕНЦ

Партнер проекта АО «Губернские аптеки».

Благодарим за поддержку Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова, Хакасскую республиканскую детскую библиотеку, Центр живой природы «РостОк» на базе Республиканского центра дополнительного образования, Центральную детскую библиотеку им. А.П. Гайдара, г. Минусинск.