В Красноярске прошел предпремьерный показ первой серии исторической драмы «Красный Яр»

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске прошел закрытый предпремьерный показ первой серии исторической драмы «Красный Яр», посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии. Сериал был снят компанией кинокомпании «Триикс Медиа» и рассказывает о золотой лихорадке двух эпох: исторической (1860 год) и современной (2020 год).

Режиссером фильма выступил Михаил Вассербаум. Главные роли сыграли: Константин Крюков, Петр Рыков, Эдуард Флёров, Софья Шуткина и многие другие. Съемочная команда практически в полном составе приехала на закрытый показ. Зрителям также был представлен и фильм о фильме, где показали уникальные кадры, как создавалась эта историческая драма.

Съемки проекта состоялись при поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса, Министерства культуры Красноярского края, компании «Полюс», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий». Всестороннюю организационную поддержку в киносъемочном процессе и содействие в съемках сериала оказало «Енисей кино», в том числе и в подборе актеров и локаций.

Фото: правительство Красноярского края

- Признаюсь, с нетерпением ждал выхода на экран сериала, где в главной роли Красноярский край, его история, природа, люди. Надеюсь, кинолента вызовет интерес не только у наших земляков. Это событие – знаковое, историческое. Оно знаменует возрождение на енисейских берегах большого кино, - отмечает Александр Усс во время показа первой серии.

«Красный Яр» снимали в 2022 году на территории Красноярского края: в Минусинске, Дивногорске, Шушенском, Краснотуранском и Емельяновском районах, Красноярске, в национальном парке «Красноярские Столбы», в экопарке «Гремячая грива» и во многих других. Всего было задействовано 30 локаций региона.

Съемки фильма проходили при финансовой поддержке золотодобывающей компании «Полюс».

- История компании «Полюс» неразрывно связана с развитием золотодобычи в Сибири. Именно благодаря добыче золота на сибирских территориях начали расти города, куда привлекались лучшие специалисты из разных уголков мира. Золотодобытчики и сегодня вносят огромный вклад в развитие сибирских территорий. Добывая ценный металл в Северо-Енисейском районе, «Полюс» создает в Красноярске комфортные городские пространства, реализует проекты в сфере спорта, культуры, образования и науки. И в этом году «Полюс» оказал поддержку в создании восьмисерийного фильма о золотодобыче в Енисейской губернии. Уверен, что он понравится зрителям нашей страны и не оставит никого равнодушным, - комментирует директор по взаимодействию с государственными органами «Полюс Красноярска» Никита Смирнов.

В написании сценария помогали историки и краеведы Красноярского края: политолог Сергей Гурьевич Комарицан; профессор, доктор исторических наук Геннадий Фёдорович Быконя; кандидат исторических наук Василий Валерьевич Буланков; директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Михайловна Ярошевская; заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе и маркетингу Красноярского краевого краеведческого музея Илья Владимирович Куклинский; главный хранитель Красноярского краевого краеведческого музея Александр Гуляев; хранитель фонда ткани и кожи Красноярского краевого краеведческого музея Елена Васильевна Ярыгина.

Сериал «Красный яр» стал одним из самых ярких и эмоциональных событий юбилейного года. В основу сюжета фильма легли события 60-х годов девятнадцатого века, когда Енисейская губерния стала мировым центром золотодобычи, настоящим российским «клондайком». Именно в эти годы закладывался фундамент будущей экономической мощи сегодняшнего Красноярского края, - сказал заместитель губернатора края Василий Нелюбин.

В сериале «засветились» не только локации Красноярского края, но и его жители – 25 актеров из местных театров в основном составе и еще 90 человек стали массовкой.

Кстати, саундтрек для сериала «Красный Яр», который совсем скоро выйдет на одном из федеральных каналов, был записан с участием симфонического оркестра «Петербургской студии грамзаписи» (дирижер Лев Дунаев, звукорежиссер Кира Малевская). Композиторы: Ирина Белова, Максим Кошеваров, Александр Маев.