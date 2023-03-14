В Красноярском крае спасли косулю, которая забралась на приусадебный участок

Косуля металась по приусадебному участку и не могла выбраться на волю. Фото: скриншот видео Министерства экологии Красноярского края

Олень пришел к частному домовладению в Ачинском районе и не смог самостоятельно покинуть участок из-за больших сугробов.

Местные жители обратились за помощью к инспекторам охотнадзора Минэкологии края. Специалисты поймали копытное и выпустили его в лесу.

Заметим, что олени выходят к людям не впервые. Не так давно жильцы дома на красноярской улице Базайская увидели утром на своем участке марала. Он, не спеша, прогуливался по территории. Инспекторам дирекции по особо охраняемым природным территориям и нацпарка «Красноярские столбы» пришлось отогнать нежданного гостя на безопасное расстояние от города и убедиться, что марал ушел в лес.

Вот как объясняет министр экологии края Павел Борзых участившиеся случаи прихода диких животных в населенные пункты:

- Мы фиксируем выходы копытных на территорию населенных пунктов. Сейчас в лесу высокий снег, и им трудно передвигаться и найти себе пропитание. Поэтому они выходят ближе к границам муниципальных образований. О таких случаях нередко сообщают жители края. На все сообщения наши инспекторы реагируют оперативно. Они незамедлительно выезжают на место и предпринимают все меры по спасению животного и возвращению его в привычную среду обитания.