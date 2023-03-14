В Красноярске в «Бобровом логу» прошли корпоративные состязания лыжников и сноубордистов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В фанпарке «Бобровый лог» превосходные горнолыжные трассы – это вам скажет любой лыжник или сноубордист в квалификации от любителя до мастера спорта международного класса. Мы все помним отзывы участников и организаторов Зимней универсиады 2019 года. К тому же фанпарк неоднократно признавался лучшим горнолыжным курортом России.

В третий раз «Норникель» выбрал склоны «Бобрового лога» для проведения зимних корпоративных соревнований. Они состоялись в минувшие выходные 11 и 12 марта. В Красноярске съехались сотрудники различных предприятий, входящий в структуру компании, из Норильска, Мончегорска, Москвы, Забайкалья.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Заместитель директора департамента социальной политики – начальник управления корпоративных мероприятий «Норникеля» Ирина Заболотная отметила, что масштаб соревнований меняется каждый год:

- Девять лет назад мы начинали с одной команды из пяти человек, а сейчас у нас 168 участников и 17 команд. Это абсолютный рекорд. Для нас важно, что наши сотрудники сами ведут здоровый образ жизни, увлекаются спортом и приводят с собой все больше друзей. «Норникель» тем самым вносит солидный вклад в развитие корпоративного спорта в стране в целом.

Первый заместитель министра спорта Красноярского края Марк Пнёв приветствовал участников от лица региональных властей:

- Проведение подобных соревнований характеризует «Норникель» как социально ориентированную и ответственную компанию. Особенно приятно наблюдать, как расширяется география представительства регионов в этих стартах. Даже на профессиональных соревнованиях не всегда такое количество участников. Для нас очень почетно принимать это событие. Его цели и задачи полностью соответствуют стратегии развития отрасли физической культуры, согласно которой 70% наших граждан должны заниматься спортом на постоянной основе. Уверен, корпоративный спорт вносит существенную лепту в достижение этого показателя.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Спорт для «Норникеля» - это одно из направлений корпоративной политики. Компания возводит спортивные объекты, проводит различные мероприятия, многие из которых становятся знаковыми и международными. И активно поощряет участие в них своих сотрудников, вместе с семьями. Прибывшие в Красноярск горнолыжники делятся своими историями, подчеркивая, что для них спорт – не только отдых, самовыражение и возможность открывать в себе новые возможности. Это еще и неотъемлемая часть работы в компании.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Екатерина Кириллова, бронзовый призер в заезде в слалом-гиганте:

- В компании я работаю 18 лет и участвую в корпоративных соревнованиях с самых истоков, начиная с 2014 года. За эти девять лет выступала за разные команды, была капитаном команды Кольской ГМК, когда работала в Мончегорске. Позже переехала в Норильск, и меня с радостью приняли в команду Заполярного филиала. Соревнования для меня – очень позитивное мероприятие, которое не хочется пропускать. Прекрасная организация, отличные склоны, трансляция... Выступая здесь, мы чувствуем себя настоящими профессионалами. При этом между нами нет конкуренции, мы все дружим, общаемся, всегда друг за друга переживаем.

Сергей Вашура, представитель Быстринского ГОКа, также обладатель бронзовой награды, признался, что до этих соревнований на горных лыжах стоял всего один раз:

- Я сноубордист, но так получилось, что в моей команде не хватало одного горнолыжника. Я решил попытать удачу, выступил в этой дисциплине и совершенно неожиданно для себя взял бронзовую медаль. Спасибо команде за такой шанс и компании за возможность открывать для себя новые горизонты!

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В первый день проходили личные соревнования, а во второй день спортсмены боролись за командные результаты. В этот раз тройку лидеров возглавила сборная Кольской ГМК, второе место у спортсменов Главного офиса, третье – у команды Заполярного филиала.

- На победу надеялись и, наверно, даже ожидали. Очень счастливы стать лучшими, несмотря на усталость, напряженные два дня и в общей сложности девять часов на склоне. Команда великолепно себя проявила. Всем спасибо! Наш секрет успеха в том, чтобы хорошо готовиться, поддерживать обратную связь внутри команды и всячески поддерживать друг друга, - прокомментировал представитель сборной Кольской ГМК Евгений Курбатов.