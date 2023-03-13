Весеннее благоустройство

Восемь территорий Большемуртинского района получили новое оборудование и теперь обустраивают площадки для сбора твердых коммунальных отходов. В пять поселений – Мостовское, Верхобродово, Лакино, Межово, Хмелево – прибыли 108 контейнеров. Ещё 70 – в три населённых пункта, входящих в Бартатский сельсовет района. Все сельсоветы смогли приобрести контейнеры по краевой субсидии. Можно сказать, что мусорная реформа здесь перешла на качественно новый уровень.

В КРК поясняют: прежде на этих территориях были установлены только восьмикубовые мульды. Кроме того, некоторые домовладельцы сами оборудовали места сбора ТКО самодельными ёмкостями под мусор, но это было не вполне удобно, поскольку захваты мусоровоза рассчитаны на стандартное контейнерное оборудование. Установка новых контейнеров позволит сделать вывоз ТКО из этих населённых пунктов более технологичным.

Как отмечают в сотрудники регоператора, «Красноярская рециклинговая компания» с начала работы в левобережной технологической зоне помогает жителям села с установкой контейнеров. Это позволяет делать законодательство, согласно которому регоператоры могут направлять на приобретение оборудования 1% валовой выручки. Кроме того, у поселений есть возможность участвовать в краевых грантовых программах и получать субсидии из регионального бюджета на покупку оборудования. Многие территории активно используют все возможности.

Но несмотря на все имеющиеся возможности, в левобережной технологической зоне все еще остаются территории, где главы сельсоветов и поселений не уделяют должного внимания вопросу организации цивилизованного сбора и вывоза ТКО. Например, по словам специалистов компании, в Кононовском сельсовете до сих пор не оборудовали ни одной площадки для накопления отходов и даже не пытались получить соответствующую субсидию. В итоге все сложности с вывозом мусора ложатся на плечи жителей и регионального оператора.

В отличие от Кононовского сельсовета, в Никольском Емельяновского района в последнее время, наоборот, активно наводят порядок в сфере обращения с ТКО. В этом их поддержала рециклинговая компания – по субсидии оборудования поселению не хватило, администрация обратилась за помощью к левобережному регоператору, и в результате в Раскатах уже устанавливают 20 контейнеров, переданных под договор ответственного хранения.

«С самого начала мы приняли решение выдавать по одному контейнеру из полученных по субсидии на 2–3 домовладения, – пояснил глава Никольского сельсовета Виктор ЭКЕЛЬ. – И только тем собственникам, которые, действительно, были готовы взять оборудование и нести за него ответственность, следить за порядком вокруг. А когда расставили, другие жители увидели, насколько это удобно. И сами обратились к нам за дополнительным оборудованием. Тем более, что во всех населенных пунктах Никольского сельсовета есть дороги, вдоль которых можно поставить контейнеры, и где спокойно проедет мусоровоз. Там уже убрали мульды, которые стали «точками притяжения» строительного мусора, шин и других небытовых отходов, и к сезону весенних субботников везде будет порядок и чистота».